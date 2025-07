Tom Bateman será par romântico de Lili Reinhart

Tom Bateman, 'The Love Hypothesis' by Ali Hazelwood

Tom Bateman, conhecido pelo filme “Assassinato no Expresso do Oriente”, foi escolhido para protagonizar o filme “The Love Hypothesis”. Esta comédia romântica é uma produção da Amazon MGM Studios e MRC, baseada no best-seller da autora Ali Hazelwood, que conquistou leitores ao redor do mundo.

No filme, Bateman interpretará Dr. Adam Carlsen, um professor renomado, famoso por sua personalidade difícil. Ele atuará ao lado de Lili Reinhart, que vai dar vida a Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia. A trama gira em torno de um relacionamento falso entre os dois, que fará com que suas teorias sobre o amor sejam testadas de maneiras inesperadas.

A direção ficará por conta de Claire Scanlon, conhecida por seu trabalho em “Set It Up”, e o roteiro é assinado por Sarah Rothschild, que já teve participação no filme “The Sleepover”. A produção será realizada por Elizabeth Cantillon, e Lili Reinhart, Catherine Hagedorn e a própria Ali Hazelwood também atuarão como produtoras executivas.

O livro de Hazelwood, lançado em 2021 pela Berkley, uma editora do grupo Penguin Random House, manteve-se por 10 meses na lista dos mais vendidos do New York Times e foi traduzido para 40 idiomas. O romance foi ainda eleito o Melhor Romance do Ano pela Amazon.

Tom Bateman, que já trabalhou em adaptações de Agatha Christie sob a direção de Kenneth Branagh, como “Murder on the Orient Express” e “Death on the Nile”, também está previsto para estrelar “The Last Disturbance of Madeline Hynde”, um thriller psicológico contemporâneo. Além disso, ele participará do filme “Hedda”, uma nova adaptação da peça “Hedda Gabler”, escrita por Henrik Ibsen, também para a Amazon MGM.

Outros trabalhos notáveis de Bateman incluem “Thirteen Lives”, dirigido por Ron Howard, e a série “Based on a True Story”, disponível na plataforma Peacock. O ator é representado pelas agências CAA e United Agents, além de contar com a assessoria jurídica de Patti Felker.