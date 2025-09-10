Ferrari 849 Testarossa tem 1.050 cv e substitui SF90

A Ferrari acaba de lançar sua mais nova criação, a 849 Testarossa. Para quem não está por dentro, esse modelo é a sucessora da SF90 e vem em versões cupê e Spider. O que chama atenção logo de cara é a combinação do nome icônico com uma proposta que mistura tradição e modernidade. O conjunto híbrido plug-in entrega impressionantes 1.050 cv, fazendo desse supercarro um verdadeiro colírio para os olhos dos amantes de automóveis.

O coração da 849 Testarossa é um V8 3.9 biturbo que gera 830 cv. Isso, claro, sem contar com os três motores elétricos que somam mais 220 cv. Em termos de desempenho, estamos falando de uma força bruta: 1.050 cv e 85,9 kgfm de torque. Você consegue imaginar acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos? É pura adrenalina!

Design que Fala por Si

Ao olhar para a nova Testarossa, você não pode deixar de notar a homenagem aos clássicos, como a 512 S e a FXX-K. Com linhas esticadas e uma traseira “twin tail”, o design é simplesmente deslumbrante. A versão cupê tem um teto fixo que garante mais rigidez, enquanto a Spider oferece uma capota retrátil que abre em 14 segundos, mantendo todo o charme e imponência.

Dimensões Impressionantes

Falando em dimensões, o cupê mede 4,71 m de comprimento e 2,3 m de largura, enquanto a Spider tem 1,18 m de altura. Ambas montam rodas de 20” e pneus 265/35 R20 na frente e 325/30 R20 atrás. Isso garante uma presença na estrada que não passa despercebida e uma estabilidade digna de um verdadeiro supercarro.

Um Interior que Transita entre Luxo e Tecnologia

Dentro da 849 Testarossa, o minimalismo se encontra com o luxo. O volante comporta todos os comandos essenciais, e os bancos oferecem suporte lateral reforçado, perfeito para aquelas curvas apertadas em uma estrada de serra. A cabine está equipada com Apple CarPlay, Android Auto e um sistema de multimídia atualizado, garantindo que você tenha uma experiência tecnológica de alta qualidade.

A segurança também foi aprimorada. Os freios são de última geração, com ABS Evo e um sistema inteligente que proporciona uma dinâmica de condução impecável. Ah, e se você optar pelo pacote Assetto Fiorano, o carro fica ainda mais leve, adicionando molas de titânio e pneus de alto desempenho para uma aderência incrível.

Uma Revolução na História da Marca

A 849 Testarossa não é só a sucessora da SF90; ela é uma verdadeira síntese de história e inovação. Com toda essa potência, um design irresistível e a tecnologia de ponta, a Ferrari mostra que está pronta para impressionar não apenas colecionadores, mas todos que amam sentir a emoção ao volante. Essa máquina, sem dúvida, vai deixar marcas indeléveis nas pistas e nas estradas.