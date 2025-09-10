Maçanetas da Tesla levantam preocupações após acidentes nos EUA

Mundo Automotivo

Diego Marques 24 minutos atrás
Crédito da imagem: Tesla

A Tesla, conhecida por seu design arrojado e tecnologia de ponta, tem enfrentado um verdadeiro tempesta em copo d’água. A polêmica gira em torno das suas portas equipadas com maçanetas embutidas, que têm levantado preocupações sobre a segurança dos motoristas e passageiros. Quando a situação aperta, como em um acidente, o que deveria ser prático se torna um verdadeiro quebra-cabeça.

Lá em dezembro de 2023, um Model Y se envolveu em um acidente na Virgínia, colidindo com um poste e pegando fogo. O motorista foi salvo, mas a passageira acabou se ferindo gravemente e ficou presa até a chegada dos bombeiros. O resgate não foi fácil, e esse episódio ressuscitou um monte de discussões sobre como as maçanetas elétricas e os sistemas de abertura podem ser ineficazes em situações críticas.

A crítica não vem só dos motoristas. Clientes, reguladores e até especialistas em ergonomia estão de olho nessa questão. Afinal, quem já pegou um trânsito pesado sabe como um simples detalhe, como um câmbio esperto, pode fazer toda a diferença. Agora imagina a frustração de estar dentro de um carro que não abre na hora que você mais precisa!

Max Walsh, um bombeiro que estava de folga no dia do acidente, foi quem flagrou o veículo em chamas. Ele tentou abrir a porta do motorista, mas não teve sucesso. Com muita coragem, ele quebrou a janela, se queimou no processo, mas conseguiu tirar o condutor de dentro do carro. Essa cena mostra como cada segundo conta em um resgate.

Desde o lançamento do Model S em 2012, a Tesla vem apostando em um design “clean”, com superfícies lisas que favorecem a aerodinâmica, mas isso também deixou pouco espaço para maçanetas convencionais. Modelos mais novos, como o Cybertruck, nem têm maçanetas externas! Essa mudança é super moderna, mas, nas emergências, a dificuldade em localizar um mecanismo de abertura rápida pode ser um grande problema.

E não pense que este tipo de situação é exclusividade da Tesla. Outros elétricos, como o Volkswagen ID.4, Hyundai IONIQ e até o Ford Mustang Mach-E, já enfrentaram reclamações parecidas. Motoristas relatam travas que falham quando a bateria acaba, criando um pesadelo em momentos inesperados.

A resposta da Tesla a essas preocupações incluiu atualizações de software, recalls e ajustes nas maçanetas, trocando sensores por microinterruptores. Apesar disso, os modelos mais antigos como o Model S e o Model X ainda mostram deficiências, o que deixa muita gente preocupada.

Esse dilema da Tesla reflete um desafio maior enfrentado por toda a indústria automotiva: como inovar e manter a estética sem sacrificar a segurança. Especialistas têm alertado que a automação excessiva pode prejudicar a facilidade de resgate, reforçando que, em situações críticas, a segurança deve sempre estar em primeiro lugar. Afinal, no final do dia, o que realmente importa é chegar em casa em segurança, não é mesmo?

