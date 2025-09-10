R$ 92 bilhões para conectar celulares ao Starlink

Desde o final de 2020, Elon Musk tem se empenhado na expansão da Starlink, um projeto audacioso que pretende levar internet de alta velocidade a lugares remotos ao redor do globo. A ideia é conectar quem está longe da civilização, garantindo que pessoas em áreas isoladas possam acessar a web e todos os benefícios que isso traz.

Recentemente, uma nova parceria entre a SpaceX, a empresa de exploração espacial do Musk, e a EchoStar, que fornece serviços de satélite mundialmente, promete dar um novo fôlego a esse projeto. A EchoStar anunciou que a SpaceX adquiriu diversas de suas licenças, incluindo as importantes bandas de espectro AWS-4 e H-block. O valor do negócio é de impressionantes US$ 17 bilhões, algo em torno de R$ 92 bilhões.

Esse acordo tem um formato bem interessante. A SpaceX irá pagar US$ 8,5 bilhões em dinheiro, com uma quantia equivalente em ações da própria empresa. Além disso, Musk se comprometeu a cobrir cerca de US$ 2 bilhões em juros sobre a dívida da EchoStar até novembro de 2027. Isso significa que a SpaceX está não só investindo, mas também ajudando a realinhar as finanças da EchoStar.

É importante lembrar que essa negociação veio na esteira de ações da SpaceX para pressionar a Dish Network, uma subsidiária da EchoStar. A ideia era conseguir que licenças fossem liberadas para que outras operadoras, como a Starlink, pudessem competir pelo mercado.

Ações da EchoStar sobem após acordo com a Starlink

A venda das licenças à SpaceX teve um impacto visual nas ações da EchoStar. O Deutsche Bank revisou o preço-alvo dos papéis da empresa, subindo de US$ 67 para US$ 102. Essa mudança foi comunicada recentemente, refletindo uma avaliação mais otimista por parte dos analistas.

Os analistas, liderados por Bryan Kraft, destacaram que essa nova avaliação também considera uma compensação parcial por perdas fiscais que estavam relacionadas a essas bandas. Ou seja, a expectativa é que o acordo traga benefícios não só imediatos, mas também novas oportunidades à medida que outras empresas queiram explorar o portfólio de espectro da EchoStar. Assim, o cenário se torna ainda mais promissor para todos os envolvidos.