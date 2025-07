Lynk & Co apresenta sedã híbrido de 523 cv na China

A Lynk & Co acaba de lançar o sedã híbrido plug-in 10 EM-P na China, e, olha, é uma máquina cheia de estilo e tecnologia. Com previsão de custo em torno de 200 mil yuans, que dá cerca de R$ 27.900, ele promete muito para quem busca um carro que une o melhor dos dois mundos: gasolina e eletricidade.

Falando do visual, o carro traz o design moderno da marca, conhecido como “Next Day”, com três cores novas: roxo, dourado e bege. Se você parar para observar, as medidas vão chamar sua atenção — são 5,05 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,48 m de altura e um entre-eixos de 3 metros. Para quem adora espaço, essas proporções são um convite à pipoca no cinema e à road trip com os amigos.

Uma das características que realmente impressiona é o sistema de condução semiautônoma G-Pilot H7. Ele tem um lidar instalado no teto, que permite desde a condução assistida em rodovias até o estacionamento automático. Imagina só: você chega em casa, e o carro estaciona sozinho enquanto você pega o celular para dar uma olhada nas redes sociais!

E não para por aí. O 10 EM-P é equipado com um motor 1.5 turbo e mais dois motores elétricos, totalizando impressionantes 523 cv e 755 Nm de torque. A aceleração dele? Apenas 5,1 segundos do zero aos 100 km/h. Para quem adora uma acelerada na estrada, isso é música para os ouvidos!

Ainda falando do motor, sua transmissão automática DHT de três marchas é uma grande sacada para garantir eficiência. O motor a combustão chega a 161 cv com uma eficiência térmica de 47,26%. Em termos práticos, isso significa que você pode rodar com economia, com um consumo médio que gira em torno de 4,2 L a cada 100 km.

Em relação às baterias, o modelo tem duas opções: uma de 18,4 kWh e outra de 38,2 kWh, que oferecem autonomia elétrica variando de 120 a 240 km. E quem não gosta de uma carga rápida? É possível carregar de 30% a 80% em apenas 15 minutos. Pra quem vive na correria do dia a dia, essa é uma mão na roda!

No interior, conforto é a palavra de ordem. O 10 EM-P oferece acabamentos que vão do branco ao laranja, além de um interior espaçoso e bem arejado. A área útil é de 4,8 m², com uma altura livre de até 1.014 mm na frente. E para os amantes de música, são 23 alto-falantes da Harman Kardon, garantindo que cada viagem seja uma verdadeira experiência sonora.

Os bancos vêm com aquecimento, ventilação, massagem e ajustes elétricos. E os passageiros traseiros não ficam de fora: eles ainda podem reclinar os bancos de 117° a 124°. Para apimentar ainda mais, o carro oferece uma geladeira de 5,7 litros com recursos de aquecimento e resfriamento, além de uma mesa útil para quem precisa trabalhar enquanto está na estrada.

Com tudo isso, é fácil ver por que o 10 EM-P da Lynk & Co está chamando tanto a atenção. O mercado automotivo chinês está fervilhando de inovações, e esse sedã híbrido é mais uma prova disso. Não sei vocês, mas eu estou ansioso para ver essas belezuras nas ruas!