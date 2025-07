Curitiba enfrenta 83 horas de frio abaixo de 10ºC com nova frente fria

Na manhã de sexta-feira, 4 de outubro, os moradores de Curitiba sentiram um pequeno alívio com a chegada do sol, que apareceu em alguns bairros, e a temperatura finalmente superou os 10°C. A capital paranaense enfrentou um longo período de 83 horas consecutivas com temperaturas abaixo dessa marca, o que fez com que os curitibanos enfrentassem um frio intenso.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a primeira vez que os termômetros passaram dos 10°C foi por volta das 9h. A cidade viveu três dias e 11 horas com temperaturas muito baixas, onde a sensação térmica chegou a beirar os 2°C. Entretanto, a previsão não é das melhores, já que outra frente fria está se aproximando do Paraná, o que deve trazer mais frio ao longo do dia.

O Simepar informou que essa nova frente fria está se movendo em direção ao oceano, na altura do Rio Grande do Sul, e deverá causar um novo declínio nas temperaturas a partir da tarde de sexta-feira.

Para aqueles que apreciam o clima frio, a boa notícia é que a temporada de fondue nos restaurantes da cidade deverá se estender. No sábado, as manhãs ainda serão geladas, com possibilidade de geada fraca nas regiões Sudoeste e Sul do estado. No entanto, a previsão é que as condições do tempo melhorem ao longo do dia. O sol deve aparecer com mais intensidade, especialmente à tarde, elevando as temperaturas para uma faixa entre 15°C e 17°C, conforme explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

No domingo, o frio deve persistir, especialmente na metade Sul do Paraná, onde ainda há chances de geada nas áreas Centro-Sul, Sul e Sudoeste, próximas à divisa com Santa Catarina. Durante o dia, uma nova frente fria se deslocará sobre o oceano, na altura do Uruguai e Rio Grande do Sul, aumentando a nebulosidade em algumas regiões do estado.

Vale lembrar que em julho de 2013, Curitiba registrou 93 horas com temperaturas abaixo de 10°C, coincidentemente no mesmo período em que houve a última ocorrência de neve na cidade. Desde então, a capital não experimentou longos períodos consecutivos com temperaturas tão baixas. Em junho deste ano, o frio foi um pouco menos intenso, com 67 horas seguidas abaixo dos 10°C.