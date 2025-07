BYD Seal 06 DM-i lança na China com design inovador

O novo BYD Seal 06 DM-i chegou com tudo na China e promete chamar a atenção dos amantes de carro. Essa station wagon híbrida plug-in está fazendo barulho com sua proposta de eficiência e praticidade. O preço inicial? Algo em torno de R$ 15.230 — uma faixa bem interessante para um modelo com tanta tecnologia. E a autonomia total? Até 2.000 km, meu amigo! Sem falar no porta-malas de impressionantes 670 litros, perfeito para quem gosta de viajar com a família ou levar a bike para um rolê.

O design do Seal 06 é de dar gosto. Ele segue a linha “Marine Aesthetics” da marca, que traz faróis afilados e uma grade trapezoidal que combina bem. Com 4,85 m de comprimento e um entre-eixos de 2,79 m, o espaço interno é generoso. Para você que adora um passeio mas já foi surpreendido por faltas de espaço ou conforto em viagens, esse carro parece atender bem a essas necessidades.

Se o espaço já agrada, o que dizer das funcionalidades? O carro entrega até 1.535 litros de espaço com os bancos traseiros rebatidos. E mais: tem um refrigerador interno! Isso mesmo, ideal para manter as bebidas na temperatura certa durante uma viagem longa. E para quem curte acampar, a função V2L permite usar a bateria como fonte de energia externa. Imagina acampando e ainda podendo carregar o celular ou a caixa de som? Show de bola, né?

Vamos falar do motor? O Seal 06 vem com um sistema híbrido de quinta geração. Na versão básica, tem um motor a gasolina de 99 cv com um elétrico que entrega 161 cv. Resultado: um 0 a 100 km/h em 8,7 segundos, e uma autonomia elétrica de 80 km. E o consumo é só 3,15 L/100 km — ideal para quem rodopia as estradas ou fica preso no trânsito.

Se você busca um pouco mais de potência, a versão mais parruda combina o motor a combustão com um motor elétrico de 215 cv e uma bateria maior, de 18,71 kWh. Isso dá 150 km só no modo elétrico, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos. O consumo sobe, mas a autonomia total continua batendo na casa dos 2.000 km, tudo graças ao tanque generoso de 65 litros.

No interior, a versão de entrada não deixa a desejar. Tem uma central multimídia de 12,8″, painel digital de 8,8″, seis alto-falantes e bancos dianteiros com ventilação e aquecimento. Segurança? Seis airbags e um pacote de assistências DiPilot 100, que oferece condução semiautônoma. Para quem faz longas viagens, isso pode ser um alívio em rodovias.

A versão top conta com uma tela de 15,6″, som com oito alto-falantes e sete airbags. E a suspensão adaptativa? Essa é uma baita inovação que melhora o conforto do motorista em tempo real, super útil para quem já passou por buracos ou estradas esburacadas.

Embora as station wagons possam não ser as mais populares na China, a demanda por híbridos e elétricos está crescendo, e o Seal 06 é uma aposta da BYD nessa direção. Com planos de exportação para a Europa, esse modelo reflete uma nova fase das peruas eletrificadas. E a BYD não para: está até construindo uma fábrica de veículos elétricos na Bahia, mostrando que acredita no futuro do mercado brasileiro.

Quem sabe um dia esses modelos não estejam rodando pelas nossas estradas, trazendo inovação e estilo?