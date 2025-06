Lynk & Co 10 EM-P apresenta 523 cv, destaca Fipe Carros

O novo sedã híbrido plug-in da Lynk & Co, a 10 EM-P, chegou para balançar as estruturas. A marca, que faz parte do grupo chinês Geely, deve lançar esse modelo no mercado chinês no terceiro trimestre de 2025. E olha, com uma potência combinada de 523 cv, a expectativa é de um desempenho esportivo realmente empolgante, sem comprometer a eficiência energética.

Falando de motor, o 10 EM-P é derivado do elétrico Z10 e traz uma combinação de um motor 1.5 turbo a combustão junto ao sistema DHT Evo. Para quem já teve que fazer uma curva apertada, vai adorar saber que um motor elétrico adicional no eixo traseiro entra em ação quase que instantaneamente para reforçar a tração. Juntos, eles oferecem 755 Nm de torque, o que significa que a aceleração vai deixar muitos concorrentes no retrovisor.

Agora, sobre autonomia, o carro vem com duas opções de bateria LFP. Uma delas, de 18,4 kWh, proporciona 100 km de autonomia elétrica; já a de 38,2 kWh permite rodar até impressionantes 192 km sem gastar um gota de combustível. O motor a combustão gera 161 cv e ainda se destaca pela eficiência térmica interessante de 46,1%.

Visualmente, o Lynk & Co 10 EM-P não deixa nada a desejar. Ele traz linhas modernas e um acabamento premium que chamam a atenção. A nova cor “Gilded Gold” é de encher os olhos, com um brilho que pega um tom dourado e verde. Para completar, as rodas de 21 polegadas e detalhes como maçanetas embutidas e um teto escurecido trazem um ar sofisticado e esportivo ao mesmo tempo.

A parte da frente do carro é equipada com sensores avançados. Temos radar de ondas milimétricas e um sistema LiDAR que promete trazer recursos de condução semiautônoma, para quem se enfrentar o trânsito pesado ou uma estrada deserta. A suspensão a ar também é um diferencial, e os chips Nvidia Drive Thor-U e Snapdragon 8295 dão aquele toque de modernidade.

As medidas do 10 EM-P são impressionantes: são 5,05 metros de comprimento, 1,96 m de largura e quase 3 metros de entre-eixos. O peso fica entre 2.137 kg e 2.257 kg, dependendo da versão da bateria. Isso tudo, com bitolas largas que prometem garantir estabilidade nas curvas.

O carro já deu as caras em junho, quando o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China apresentou suas especificações. A apresentação oficial deixou os apaixonados por carros em contagem regressiva para vê-lo nas ruas.

Além disso, com essa nova proposta, a Geely e a Lynk & Co estão mirando forte no mercado. Já estamos vendo a marca expandir, incluindo lançamentos na Europa, como o SUV elétrico EX5. E não podemos esquecer que sedãs híbridos estão na mira de várias marcas chinesas, como o Chery Fulwin A9L, que promete rodar até 2.000 km.

O Lynk & Co 10 EM-P chega não só para competir, mas para se firmar como uma opção atraente para quem busca um carro com alta autonomia elétrica. Outro modelo que vale a pena ficar de olho é o Geely Galaxy A7, que promete entregar bastante em termos de eficiência e tecnologia.