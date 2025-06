Nissan atualiza sistema e-Power na nova geração do Qashqai

A Nissan está com novidades quentinhas para os amantes de tecnologia automotiva. A marca japonesa apresentou a nova geração do seu sistema híbrido e-Power, que estreia no SUV Qashqai renovado. E olha, eles prometem eficiência, economia e um desempenho que vai te deixar com um sorrisão no rosto!

Esse novo sistema começa sua jornada na Europa, com o Qashqai e-Power chegando por lá em setembro de 2025. E não para por aí! Ele também vai dar as caras em outros modelos, como o Rogue, que deve aparecer na América do Norte, e o Elgrand, que será oferecido no Japão. Os preços ainda estão em segredo, mas a expectativa é grande.

No coração do novo e-Power está um motor a gasolina 1.5 turbo. Um detalhe legal é que ele não vai te deixar trocando marchas o tempo todo; na verdade, ele funciona apenas como um gerador de energia. Essa eletricidade alimenta um motor elétrico e uma bateria de 2,1 kWh, tudo isso com uma ajudinha da frenagem regenerativa. Para quem dirige frequentemente em estradas longas, isso significa que a potência chega de forma contínua, quase como estar ao volante de um carro 100% elétrico.

Falando em consumo, a novidade promete um alívio no bolso: a média caiu de 5,3 para 4,5 litros a cada 100 km, seguindo o padrão WLTP. E a autonomia? Agora você consegue rodar mais de 1.000 km com um tanque cheio! As emissões de CO₂ também diminuíram, indo de 116 para 102 g/km. Para quem se preocupa com o meio ambiente, isso é uma boa notícia.

A potência total também melhorou, subindo para 202 cv, um acréscimo de 15 cv em relação à versão anterior. Se você curte um pouco mais de emoção ao dirigir, no modo Sport você conta com um impulso que dá um gás extra de 13 cv. E tem mais: o intervalo de manutenção também foi estendido, passando de 15 mil para 20 mil km. Assim, você não precisa ficar pensando em revisões a cada piscar de olho.

Outro ponto que merece destaque é que a cabine do Qashqai ficou mais silenciosa. A nova motorização reduziu os ruídos internos em até 5,6 decibéis e as vibrações, especialmente quando o carro está mais carregado. Direto do trânsito para a estrada, você vai perceber a diferença.

Todos os componentes principais, como motor, gerador, inversor, redutor e amplificador, agora estão bem compactados em uma única unidade. Isso melhora o espaço e a eficiência do carro. E para quem gosta do Novo Nissan Kicks, fique ligado! Ele também chega ao Brasil em 2026, com preços até R$ 199.990.

A Nissan está apostando que o novo e-Power vai oferecer a autonomia e praticidade de um carro a diesel, mas com o silêncio e a resposta rápida de um elétrico. Se você também está de olho em SUVs híbridos, vale a pena ficar de olho no Xpeng G01, que surgiu na China como uma nova alternativa.

Esse novo sistema e-Power é uma evolução direto do modelo lançado em 2022. Ele mostra que a Nissan está se esforçando bastante para investir em soluções híbridas, especialmente enquanto os elétricos ainda têm algumas barreiras a superar, como custo e infraestrutura. E não podemos esquecer da Nissan Murano, que está enfrentando altos estoques e queda na produção, um desafio que muitas montadoras estão lidando atualmente.