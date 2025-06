Lotus considera mudar produção para os EUA

A Lotus está pensando em uma mudança significativa: fechar sua fábrica em Hethel, na Inglaterra, e transferir a produção para os Estados Unidos. Essa decisão está em avaliação e pode deixar cerca de 1.300 funcionários sem trabalho, tudo isso por conta da crise financeira que a marca britânica enfrenta.

Recentemente, surgiu a notícia de que a nova base fabril poderia ser na planta da Volvo em Ridgeville, na Carolina do Sul. Essa ação ajudaria a Lotus a se livrar de tarifas de importação que os EUA aplicam, mesmo com um acordo comercial entre os dois países. Quem já pegou trânsito ou conhece as estradas americanas sabe que essa mudança poderia trazer benefícios para a marca.

Em maio, a Lotus interrompeu a produção do modelo Emira, justamente devido ao aumento das tarifas americanas. E não para por aí: a empresa está com dificuldades até para honrar pagamentos com fornecedores, o que só agrava ainda mais sua situação financeira.

Só para você ter uma ideia do quadro: no primeiro trimestre deste ano, a montadora entregou apenas 1.274 veículos. Isso representa uma queda de 42% comparado ao ano passado! Além disso, a receita despencou 46%, totalizando apenas US$ 93 milhões. O prejuízo líquido foi ainda mais alarmante, chegando a US$ 183 milhões.

Para virar esse jogo, a Lotus está apostando no lançamento de seu primeiro carro híbrido plug-in, cuja chegada está prevista para 2025. Esse modelo vai contar com a nova tecnologia Hyper Hybrid EV de 900V. As expectativas são bem animadoras, já que promete uma autonomia de mais de 1.100 km, o que é bastante impressionante, principalmente em comparação com o SUV elétrico Eletre, que varia de 409 a 600 km, dependendo da versão. Afinal, quem não gostaria de pegar a estrada e rodar longas distâncias sem se preocupar com recarga?

O CEO da Lotus, Qingfeng Feng, comentou que estão explorando oportunidades estratégicas para crescer no mercado norte-americano, onde veem um grande potencial. Ele também levantou a questão da baixa demanda por veículos 100% elétricos, especialmente entre os apaixonados por carros esportivos. A ideia agora é usar a nova motorização híbrida em toda a linha, incluindo SUVs como o Eletre e o Emeya, além dos clássicos esportivos que a marca oferece.

Para quem gosta de se manter atualizado sobre o que rola no mundo automotivo, esses movimentos da Lotus são um bom exemplo de como a indústria está se adaptando. Afinal, não são apenas as montadoras que mudam, mas também as preferências dos motoristas.