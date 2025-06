Dexter: Resurrection antecipa financiamento de assassinos em série

Dexter: Resurrection traz novas emoções com personagens intrigantes

A série Dexter: Resurrection está prestes a estrear no Paramount+ com Showtime, e os fãs já estão ansiosos por novidades. O criador da série, Clyde Phillips, e o protagonista, Michael C. Hall, compartilharam detalhes sobre o enredo e os novos personagens em um programa recente.

Uma das grandes novidades é a personagem Charley, interpretada pela atriz Uma Thurman, famosa por sua atuação em filmes como Pulp Fiction e Kill Bill. Charley é a chefe de segurança de Leon Prater, interpretado por Peter Dinklage, conhecido por seu papel em Game of Thrones. No programa de entrevistas, Thurman falou sobre sua experiência ao fazer parte do universo de Dexter e revelou um pouco sobre a dinâmica entre Charley e Leon.

Charley, que tem um passado como oficial de operações especiais, funciona como uma protetora para o bilionário Prater, que aparentemente está envolvido em atividades sombrias. Em um clipe divulgado, é sugerido que Prater está financiando serial killers, com regras rígidas estabelecidas nas parcerias. Quando alguém transgride essas regras, é Charley quem é encarregada de lidar com a situação.

A trama de "Dexter: Resurrection" se passa algumas semanas após os eventos de Dexter: New Blood, quando Dexter Morgan se recupera de um tiro desferido por seu próprio filho, Harrison. Ao despertar de um coma, Dexter descobre que Harrison desapareceu e parte para Nova York em busca do filho, determinado a se redimir. No entanto, ele logo percebe que suas ações do passado o perseguem e que a situação é mais complicada do que ele imaginava.

O desfile de novos personagens não para por aí. Além de Thurman e Dinklage, David Zayas retorna como Angel Batista, o ex-detetive de Miami Metro. A nova série também traz outros atores, como Jack Alcott como Harrison, e James Remar como Harry Morgan, o pai falecido de Dexter, que ainda influencia o protagonista.

Em um bate-papo, Hall e Phillips discutiram a evolução do personagem Dexter, revelando que ele está lidando com os traumas de seu passado e agora mais humano. A série promete explorar a relação entre Dexter e Harrison, que traz à tona os conflitos internos de Dexter enquanto busca novo propósito e conexão.

Phillips mencionou que existe a possibilidade de mais histórias envolvendo Dexter no futuro, sugerindo que a série não será apenas uma experiência isolada. A ideia é continuar expandindo o universo de Dexter, oferecendo aos fãs mais histórias e personagens intrigantes ao longo dos anos.

Os amantes do suspense e da emoção já podem se preparar para a estreia de “Dexter: Resurrection”, que trará reviravoltas e novos desafios para o infame assassino em série.