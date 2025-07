Li Auto i6 será lançado em setembro com três autonomias

O mundo dos SUVs elétricos está cada vez mais empolgante, e a Li Auto não quer ficar de fora dessa festa. Em setembro, a marca irá lançar o i6, seu SUV elétrico mais acessível até agora, com um preço que gira em torno de 200 mil yuans, o que dá uns R$ 27.900. A ideia aqui é entregar um bom custo-benefício, competindo diretamente com outros modelos do mercado.

O i6 é o segundo da nova linha “i”, que começou com o i8. Visualmente, ele se parece bastante com o irmão maior, trazendo uma faixa de luz na parte da frente, carroceria bicolor e rodas que podem ser de 20 ou 21 polegadas. Com 4,95 metros de comprimento e 3 metros de entre-eixos, o espaço interno é ótimo, comportando tranquilamente cinco pessoas. Sempre bom para uma viagem em família, não é?

Desempenho e Tecnologia

Quando falamos em desempenho, o i6 não decepciona. Ele vem com uma bateria LFP de 87,3 kWh e uma arquitetura de 800V, o que permite recargas super rápidas — imagine carregar 500 km de autonomia em apenas 10 minutos! A versão com tração traseira (RWD) tem um motor de 250 kW, ou 335 cv, enquanto a versão com tração integral (AWD) adiciona mais um motor que dá 150 kW (201 cv). O resultado? 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos. Ideal para quem adora uma arrancada rápida!

Outro ponto interessante é que há grandes expectativas em torno do sistema de assistência à condução, que deve usar a tecnologia LiDAR ATL da Hesai. O peso do i6 varia entre 2.380 kg e 2.515 kg, dependendo da configuração, o que é um detalhe a se considerar se você é fã de estabilidade e conforto.

Expectativas de Vendas

Enquanto isso, a Li Auto busca melhorar seu desempenho no mercado. No primeiro semestre de 2025, foram vendidas 203.938 unidades, cerca de 31,9% de uma meta anual de 640 mil (antes, a meta era de 700 mil). O modelo Li L6 foi o destaque, com 96.354 unidades vendidas, enquanto o Li Mega não foi tão bem, com apenas 5.805 unidades.

Agora, será interessante ver se o novo i6 conseguirá dar um gás nas vendas da marca. Outro modelo que está gerando expectativa é o novo SUV elétrico Li i8, que promete novidades para os apaixonados por carro.

Evolução no Mercado de Elétricos

Com a chegada do i6, a Li Auto parece querer se firmar no mercado de SUVs elétricos, que está recheado de novidades — como o Exeed Exlantix E05, que também traz inovações em direção autônoma. Esses modelos estão transformando a forma como pensamos sobre a mobilidade elétrica, e a concorrência só tende a aumentar.

Fica a dúvida: será que o i6 vai conquistar mais corações nas ruas? Vamos acompanhar de perto!