Lazio, Sarri fala sobre pressão e busca por resultados

No dia de ontem, teve início o treinamento da Lazio em Formello, onde a equipe começa a se preparar para a temporada 2025-2026. A expectativa é que, agora, o foco seja apenas nos treinos e na formação de um bom espírito de equipe, deixando de lado as discussões sobre as limitações no mercado de transferências. O técnico Maurizio Sarri está ciente da situação e se prepara para utilizar ao máximo os jogadores disponíveis, buscando tirar o melhor deles em uma fase que promete ser crucial.

Sarri reconhece a turbulência causada na mídia pela proibição de contratações e por algumas decisões da diretoria. Por isso, ele está determinado a proteger o grupo das críticas externas e comprometer todos os 31 jogadores convocados. Antes do início das atividades, o treinador fez um discurso motivacional para a equipe. Durante essa conversa, ele deixou claro: “Não há alibis para ninguém. Somos esses, e todos devem se esforçar ao máximo. Vamos dar tudo neste retiro.”

A mensagem de Sarri foi direta e objetiva, mostrando que ele deseja transmitir confiança e motivação para evitar um clima negativo, como o que ocorreu em situações anteriores. O treinador compreende que, neste momento, é crucial manter uma mentalidade positiva, principalmente com a expectativa de protestos por parte dos torcedores, que se reúnem hoje para expressar descontentamento com a gestão do clube. Assim, o foco está em unir as forças da equipe e trabalhar intensamente para o sucesso na temporada que se aproxima.