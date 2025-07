Netflix divulga filme mais assistido da história da plataforma

Atualmente, a Netflix tem um catálogo repleto de mais de 3 mil filmes. Esse número muda constantemente, com novos títulos sendo acrescentados e outros removidos, mas a variedade é grande o suficiente para atender aos desejos de seus mais de 300 milhões de assinantes. É claro que, com tantas opções, alguns filmes se destacam e quebram recordes de visualizações.

Nos últimos anos, muitos filmes lançados conseguiram captar a atenção do público. Contudo, há um título que se mantém no topo do ranking das produções mais vistas da plataforma há pelo menos quatro anos. Esse filme é Alerta Vermelho, lançado em 2021 e dirigido por Rawson Marshall Thurber. Ele mistura ação e comédia, gêneros que fazem muito sucesso entre os espectadores.

Um dos maiores atrativos do longa são os atores, que incluem Dwayne “The Rock” Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Esses grandes nomes do cinema ajudaram Alerta Vermelho a acumular cerca de 230,9 milhões de visualizações até agora.

Mais sobre Alerta Vermelho: trama e elenco do filme mais assistido da Netflix

A trama gira em torno de John Hartley, um renomado investigador do FBI, que é chamado para capturar uma ladra de arte bastante conhecida, chamada “O Bispo”. A Interpol emite um alerta vermelho, e Hartley não perde tempo em se envolver na investigação. No entanto, as coisas se complicam, e ele acaba precisando da ajuda de Nolan Booth, que é descrito como o melhor ladrão de arte da história. Juntos, eles precisam deixar de lado suas diferenças para colocar um ousado plano em ação.

Além do trio principal, o filme conta com um elenco forte que inclui Ritu Arya, Chris Diamantopoulos, Daniel Bernhardt e Nathan Theis, entre outros. Alerta Vermelho é uma exclusiva da Netflix, e se você ainda não viu, vale a pena conferir.