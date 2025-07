Li Auto alcança 3.000 estações de supercarregadores na China

A Li Auto fez um grande aceno à eletrificação essa semana ao inaugurar suas 3.000 estações próprias de supercarregamento na China. É uma parada e tanto, especialmente porque coincide com o lançamento do Li i8, o primeiro SUV totalmente elétrico da marca. É como se a montadora dissesse: “Estamos prontos para a revolução elétrica!”

O grande evento de apresentação do Li i8 rola nesta segunda-feira em Pequim, às 19h, horário local. Durante o evento, vamos conhecer melhor os preços do modelo, que deve começar a ser entregue no final de agosto. Ah, e para quem curte novidades, o SUV elétrico Aito M8 da Huawei já está em pré-venda na China, então o clima por lá tá movimentado.

Falando mais sobre o Li i8, ele chega como um SUV de seis lugares, marcando a estreia da marca em um mercado 100% elétrico. Além dele, a empresa já tem o MPV Li Mega no portfólio. E, para quem busca potência e praticidade, a bateria de 97,8 kWh promete ser um show à parte. Com tecnologia 5C, você consegue recarregar energia suficiente para rodar uns 500 km em só 10 minutos. É uma baita mão na roda para quem tem pressa!

Agora, no ciclo chinês CLTC, esse modelo pode chegar até 720 km de autonomia. Para efeito de comparação, o Ford Mustang Mach-E também surpreende, chegando a 400 mil km, mostrando que os elétricos estão cada vez mais competitivos.

As pré-vendas do Li i8 começaram em 17 de julho, com preços variando entre 350 mil e 400 mil yuans, o que dá algo em torno de 49 mil a 56 mil dólares. Hoje, devemos descobrir o preço final, que promete causar burburinho.

A estrutura de carregamento rápido da Li Auto está bem robusta, com 16.523 carregadores em 258 cidades de 31 províncias. Essa rede é uma mão na roda e facilita a vida de quem opta por um carro elétrico. Quem já pegou uma viagem mais longa sabe que a ansiedade por um ponto de recarga pode ser grande, então saber que a marca já tem essa infraestrutura é motivo de alívio.

Curiosamente, antes mesmo de revelar os detalhes do i8, a Li Auto já havia prometido 2.500 estações de alta potência para auxiliar nesse lançamento. Ultrapassar essa meta para 3.000 estações é um sinal claro de que a aposta da montadora na eletrificação não é apenas discursos, mas sim ação concreta.