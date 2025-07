SUV elétrico Atto 2 da BYD chega ao mercado da Malásia

A BYD, que já conquistou muitos fãs pelo mundo afora, acaba de lançar um novo SUV compacto elétrico na Malásia, conhecido como Atto 2. Esse modelo é uma versão do Yuan Up, que ganhou um nome diferente para o mercado malaio e já chegou com tudo.

O lançamento aconteceu em 24 de julho e é um marco, já que essa é a primeira vez que a versão com volante do lado direito é apresentada fora da China. Para os amigos que dirigem do lado direito, essa é uma ótima notícia! Além disso, a BYD também revelou outro modelo na China, o Fang Cheng Bao Ti7, que mostrou uma nova cara e interior bem interessante.

O Atto 2 só estará disponível em uma versão, a Premium, que custa 100 mil ringgits malaios, o que dá cerca de 23,6 mil dólares. E a BYD não para por aí: eles estão de olho na Europa com a nova marca de luxo Yangwang, aumentando ainda mais sua presença global.

Falando no Atto 2, ele vem equipado com uma bateria de fosfato de ferro-lítio de 51,13 kWh, que promete até 410 km de autonomia de acordo com o ciclo NEDC. Isso é um alívio para quem já se viu no meio do trânsito ou longe de um carregador, não é mesmo?

A presença da BYD na Malásia começou em dezembro de 2022, com o Yuan Plus. Desde então, a marca não só começou a vender veículos por lá, mas também se tornou líder de vendas de elétricos a bateria (BEVs) nos últimos três anos. Hoje, eles já contam com mais de 40 pontos de venda espalhados pelo país.

Na China, o Yuan Up tem várias opções, com preços que vão de 96.800 a 119.800 yuans. E, para quem acompanha o mercado, a Tesla ainda está dando as cartas na questão de direção autônoma, superando concorrentes como a BYD e a Xiaomi. A disputa está bem acirrada!

Os números globais da BYD são impressionantes, com 382.585 veículos eletrificados vendidos em junho, representando um crescimento de quase 12% em relação ao mesmo mês do ano passado. Desse total, 90.049 unidades foram exportadas, batendo recordes consecutivos nos últimos meses e dando um salto de mais de 233,5% comparado ao ano anterior.

Se você é apaixonado por tecnologia e carros elétricos, definitivamente deve acompanhar o que vem por aí!