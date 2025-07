Alex Poatan disputa cinturão em nova luta no UFC

Revanche entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev Confirmada

Alex Pereira, conhecido como "Poatan", terá a chance de recuperar o cinturão dos meio-pesados em uma revanche contra o russo Magomed Ankalaev. A luta foi oficialmente marcada para o dia 4 de outubro, durante o evento UFC 320, que acontecerá em Las Vegas, EUA.

Na primeira luta entre os dois, realizada em 8 de março, Poatan foi derrotado por Ankalaev. Os juízes decidiram a favor do russo com as notas de 48-47, 48-47 e 49-46. Antes dessa derrota, Pereira estava na terceira posição do ranking do UFC. Após o revés, ele caiu para a oitava colocação.

Com a vitória sobre Pereira, Ankalaev conquistou o cinturão dos meio-pesados pela primeira vez e alcançou sua 12ª vitória consecutiva na organização. Desde que entrou para o UFC, o russo já derrotou outros lutadores brasileiros, como Klidson Abreu, Thiago Marreta e Johnny Walker. Esta é a primeira vez que Ankalaev possui um cinturão em sua carreira.

O UFC 320 terá também outras lutas emocionantes. Uma delas será entre Merab Dvalishvili e Cory Sandhagen, que disputarão o cinturão do peso-galo. Além disso, o evento contará com uma luta entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. na categoria dos meio-pesados.

A Busca por uma Revanche

Após a derrota, Poatan expressou sua vontade de ter uma nova chance contra Ankalaev. Em entrevista, ele falou sobre o desejo de firmar logo um novo contrato para a luta. "Assim que o contrato chegar, estarei assinando. A gente ainda não conversou. Eu falei que queria descansar. Mas sei que isso vai acontecer e estarei pronto. Se for em agosto, é uma boa data para mim", afirmou.

Pereira deixou claro que seu foco atual é a revanche contra Ankalaev. Ele não aceita outra luta a não ser essa. "É óbvio que eu quero a revanche com ele. Não aceito outra coisa. Tenho esse direito pelo trabalho que fiz. A gente não conversou nada com a organização, mas, por conta da boa relação que temos, eles já meio que garantiram isso para mim", completou Poatan.