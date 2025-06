Lexus começa a construção de fábrica de veículos elétricos

A Lexus está agitando o mercado automotivo ao iniciar a construção de sua nova fábrica de carros elétricos em Jinshan, na vibrante Xangai. O trabalho começou em 27 de junho e representa um marco significativo para a marca japonesa, que é apenas a segunda montadora estrangeira a receber autorização para operar sozinha na China, um feito que, antes, só a Tesla conseguiu.

Essa nova planta faz parte de um projeto ainda maior na Zona de Alta Tecnologia da Baía de Xangai, com previsão de conclusão para agosto de 2026. Após isso, a previsão é que a produção comece já em 2027, com uma meta ambiciosa de fabricar até 100 mil veículos por ano. Enquanto isso, a BYD, uma gigante local, está cortando sua produção diante de uma desaceleração nas vendas. E quem vive em grandes cidades sabe como a concorrência nesse segmento é acirrada!

O investimento na nova unidade é robusto, com um capital social de cerca de US$ 740 milhões e uma área total de 1,13 milhão de m² — isso mesmo, mais do que a fábrica da Tesla em Xangai, que ocupa 860 mil m². A CATL, importante player na indústria de baterias, também está ampliando seu sistema de troca de baterias por toda a Europa, o que pode beneficiar bastante essa transformação no mercado.

Desde que a Toyota fechou o acordo com o governo local em abril, a velocidade da construção é um verdadeiro show à parte. As autoridades chinesas estão chamando essa agilidade de “velocidade Lexus”, em uma clara referência à rapidez demonstrada pela Tesla no passado. E para os que gostam de novidades, a Xiaomi YU7 está desafiando a gigante americana com preços competitivos e vendas explosivas.

Essa nova unidade da Lexus também faz parte da estratégia da Toyota para acelerar a eletrificação e criar carros que atendam tanto o mercado chinês quanto o restante do mundo. Esse movimento é um reflexo das mudanças nas regras que antes exigiam parcerias com empresas locais para a produção de veículos.

Com o controle total de suas operações, a Lexus deixa para trás o antigo modelo de parceria, conquistando apoio vital das autoridades locais, que enxergam essa fábrica como sendo fundamental para o futuro da indústria automotiva de nova energia na China. Outras montadoras, como a Xpeng, também estão de olho nessa expansão, levando a produção do modelo X9 para a Indonésia a partir de julho.

Embora o cronograma tenha 2027 como ano de estreia, há boas expectativas de que a fábrica fique pronta antes do previsto, já que a China tem fama de acelerar projetos estratégicos. A grande dúvida agora é se a Lexus conseguirá seguir o exemplo da Tesla em termos de velocidade na construção e na operação da nova planta. Assim, só nos resta acompanhar de perto essa movimentação e ver que novas ofertas vêm por aí!