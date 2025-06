Brad Pitt tem casa invadida em Los Angeles, afirmam policiais

Um incidente de roubo foi registrado na casa do ator Brad Pitt, localizada em Los Feliz, Los Angeles. Na noite de quarta-feira, três suspeitos invadiram a residência pela janela da frente e reviraram o local, de acordo com informações da polícia local.

Embora as autoridades não tenham confirmado oficialmente que a casa pertence ao vencedor do Oscar, o endereço coincide com o imóvel que Pitt adquiriu em 2023. Os suspeitos conseguiram fugir levando itens ainda não especificados, e, felizmente, o ator não se encontrava em casa no momento do crime.

Na mesma semana, Brad Pitt estava no Reino Unido para a estreia de seu novo filme, “F1”, que será lançado nesta sexta-feira. Durante o evento, ele esteve acompanhado por outras personalidades de Hollywood, como Tom Cruise e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que possui sete títulos mundiais na categoria.

A invasão à casa ocorreu por volta das 22h30, horário local. As autoridades não divulgaram o valor dos itens roubados, e a imprensa também tentou obter declarações dos representantes do ator.

A residência em questão é uma ampla casa de três quartos, situada perto do famoso Griffith Park, que abriga o icônico letreiro de Hollywood. O imóvel é protegido por um grande cercado e cercado de vegetação, o que ajuda a manter a privacidade.

Esse roubo se soma a uma série de incidentes semelhantes em Los Angeles, onde celebridades como Nicole Kidman e Keith Urban também foram alvo de crimes. Além disso, no mês passado, um homem foi preso por stalking e vandalismo após colidir seu veículo com o portão da casa da ex-esposa de Pitt, Jennifer Aniston.