Jamal Roberts, vencedor do ‘American Idol’, anuncia turnê com Monica e Brandy

Jamal Roberts, vencedor do American Idol, anuncia turnê de abertura para Brandy e Monica

O cantor Jamal Roberts, que conquistou o coração do público na 23ª temporada do programa American Idol, está prestes a iniciar uma nova fase na carreira. Na última terça-feira, 24 de junho, ele usou suas redes sociais para compartilhar uma grande novidade: será um dos artistas de abertura na turnê "The Boy Is Mine", que contará com as lendárias Brandy e Monica.

Com 27 anos e natural do Mississippi, Roberts fará parte de uma série de shows que visitará 24 cidades nos Estados Unidos. A turnê começa no dia 16 de outubro em Cincinnati e finalizará em Houston no dia 7 de dezembro. Outros artistas que se juntarão a ele nessa jornada incluem Kelly Rowland, ex-membro do Destiny’s Child, e a cantora e compositora Muni Long.

Em sua postagem, Jamal expressou sua gratidão e entusiasmo, dizendo: "As coisas que Deus está fazendo na minha vida 🥺 Hmmmmm e novas músicas estão a caminho 🔥🔥🔥 Fiquem ligados 🤞🏾 amo vocês ❤️💪🏾".

Os fãs demonstraram muita empolgação nos comentários, elogiando a conquista de Roberts. Um seguidor comentou: "Estou tão animado por você… você merece!". Outro afirmou: "Imagine sua primeira turnê com a realeza do R&B 🔥 não poderia ser melhor". A felicidade entre os fãs é perceptível, refletindo o apoio ao jovem artista.

Antes de sua vitória no American Idol, Jamal trabalhava como professor de educação física. No programa, ele superou outros concorrentes, como John Foster e Breanna Nix, garantindo a vitória e levando para casa um prêmio em dinheiro e um contrato de gravação. É esperado que ele se apresente durante a turnê com seu single de sucesso "Heal", que foi lançado na competição.

Após a vitória, Jamal comentou sobre a recepção que recebeu dos jurados, incluindo a renomada Carrie Underwood. Ele reconheceu que, como cantora country, Carrie pode não ter se conectado com todos os gêneros musicais, mas não guardou ressentimentos. "Nós a aplaudimos por manter suas raízes", afirmou Roberts, mencionando que acredita que o melhor cantor saiu vencedor.

Carrie Underwood, por sua vez, elogiou Jamal, dizendo que ele possui um talento especial. Após a final, disse: “Sinto que foi uma grande final, mas Jamal tem um dom de Deus. Sua voz é sensacional.”

Os ingressos para a turnê de Brandy e Monica estarão disponíveis para compra a partir de 27 de junho. A expectativa é alta e todos os olhos estarão voltados para o desempenho de Jamal, que se prepara para brilhar em grandes palcos ao lado de ícones da música.