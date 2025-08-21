Lexus apresenta conceito de novo supercarro inédito

O Monterey Car Week é um evento de tirar o fôlego que acontece todo ano na Califórnia, e não é só para quem é fã de carros antigos. Muitos fabricantes, tanto os grandes quanto os pequenos, aproveitam esse encontro de colecionadores endinheirados e jornalistas para mostrar suas novidades. E a edição deste ano, que rolou entre 8 e 17 de agosto, trouxe surpresas incríveis, como o Sport Concept da Lexus.

Esse novo conceito é um aperitivo do que a marca planeja para seu futuro supercarro, carinhosamente chamado de LFR pela galera da imprensa. Já imaginou dirigir algo que promete ser a próxima fera da estrada?

### Um Design Que Chama Atenção

O Sport Concept lembra um pouco o famoso LFA, aquele superesportivo que tinha motor V10 e que fez história com apenas 500 unidades produzidas entre 2010 e 2012. Também dá pra ver traços do luxuoso LC 500, que já tá fazendo aniversário desde 2018.

Ele foi revelado em um evento chamado The Quail, que faz parte do Monterey Car Week e é mais focado nos esportivos. Até agora, a Lexus não liberou muitos detalhes. Mas já dá pra perceber que ele vai ter uma plataforma bem parecida com a do LC 500, motor na dianteira, tração traseira e um potente V8 biturbo, bem eletrificado. Aposto que esse carro vai fazer um estrago nas pistas!

### Inovações e Detalhes Que Impressionam

Uma coisa que chama a atenção são as saídas de escape que ficam voltadas para cima, logo abaixo do aerofólio. Se você não sabia, isso é um truque que ajuda a melhorar a aerodinâmica. E quem já passou por uma estrada cheia de curvas sabe como uma boa aerodinâmica faz toda a diferença, né?

Além disso, há passagens de ar bem grandes que começam nas janelas traseiras e saem pelos para-lamas. Isso é ótimo para resfriar o sistema de freios e a transmissão. E aqueles standard brake lights? Aqui, encontramos quatro pequenos ventiladores dispostos de maneira diferenciada. Com certeza a Lexus pensou em tudo!

### Um Pouco de História e O Que Vem por Aí

Eles também devem estar preparando uma versão Toyota, que será a base para um carro de corrida na categoria GT3, mirando competições como as 24 Horas de Le Mans. Que legal, hein?

Muita coisa de conceito não deve chegar ao modelo final, mas a Lexus parece ter um plano em mente. O interior ainda tá completamente no mistério, e as inscrições dos pneus foram parcialmente removidas. Mesmo assim, já é possível notar que o motor ficará bem posicionado atrás do eixo dianteiro, o que reforça a ideia de um sistema transaxle.

Para ajudar no desenvolvimento, o pessoal da Toyota e Lexus se inspirou no AMG GT R, um dos melhores esportivos dos últimos tempos. Faz todo sentido, já que o AMG também tinha um motor dianteiro e um transaxle traseiro. Essa mesma ideia foi mostrada pela primeira vez no Toyota GR GT3 em janeiro de 2022, e agora finalmente podemos ver como será a versão Lexus para as ruas.

### Um Olhar Para o Futuro

E, se tudo correr como o esperado, a versão final pode chegar ao mercado em 2027. Isso mesmo, tem que ficar ligado! O preço ainda é um mistério, mas dependendo de quanto pedirem, o LFR pode competir com supercarros como a Ferrari 296 GTB ou a McLaren 750S, ou até rivalizar com modelos híbridos esportivos, como o Corvette E-Ray.

Fiquem ligados, porque o que vem por aí promete ser emocionante!