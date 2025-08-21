Notícias

Praia em São Paulo é cartão postal do encontro entre rio e mar

Costa de Guaratuba – Foto: Guia Bertioga

A praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral paulista, é um verdadeiro pedacinho do paraíso. Com suas águas calmas e claras, essa praia é perfeita para quem busca sossego e contato com a natureza. Localizada na área do Condomínio Costa do Sol, a beleza do local se destaca, especialmente onde o rio Guaratuba encontra o mar, formando um visual deslumbrante.

Embora cercada por condomínios, o acesso à praia é livre. Isso significa que todos podem aproveitar momentos incríveis à beira-mar, farão com que você tenha experiências memoráveis com amigos ou família.

O que esperar de Guaratuba?

A costa de Guaratuba se estende por 8 km de areia branquinha e água transparente, oferecendo um refúgio de tranquilidade, bem diferente de praias mais movimentadas. Especialmente na área onde o rio se junta ao mar, é possível nadar em segurança e relaxar em um ambiente mais sossegado. Muitos visitantes aproveitam essa calmaria para atividades menos agitadas, como longas caminhadas à beira-mar.

Atividades diversificadas

Além dos deliciosos banhos de mar, Guaratuba tem muito mais a oferecer! Se você curte esportes aquáticos, aqui é o lugar ideal para praticar stand up paddle ou caiaque. Por lá, é fácil encontrar locais que alugam equipamentos, então você pode se aventurar tanto no rio quanto na praia.

A pesca é outra atividade bastante procurada, atraindo quem quer desfrutar dessas águas ricas. E não dá para esquecer do Parque Estadual da Restinga! Esse lugar incrível faz parte da região e é uma ótima oportunidade para quem ama ecoturismo. Com uma biodiversidade impressionante, a área conta com uma variedade de plantas e animais que encantam qualquer um.

Mas, atenção! Por conta dos borrachudos, é sempre bom levar repelente, além do protetor solar, claro!

O que trazer para Guaratuba

Embora a praia seja pública, a infraestrutura é bem simples. Não espere encontrar restaurantes fixos ou grandes quiosques, mas pode haver alguns vendedores ambulantes oferecendo petiscos. Por isso, é sempre bom levar seus próprios lanches e bebidas, assim você garante um piquenique à beira-mar.

Como não há aluguel de cadeiras e guarda-sóis, lembre-se de incluir esses itens na sua lista, para garantir seu conforto. Para quem pensa em passar um pouco mais de tempo por lá, as opções de hospedagem estão disponíveis nas proximidades, em Bertioga. Só não esqueça de confirmar se os lugares têm estacionamento e Wi-Fi, para evitar surpresas.

A praia de Guaratuba, com seu ambiente calmo e cheio de belezas naturais, é um convite à tranquilidade. É o lugar perfeito para quem quer se desconectar e aproveitar momentos de lazer, seja sozinho ou em boa companhia.

