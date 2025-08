Leilão da Receita Federal em São Paulo oferta Fipe Carros

A Receita Federal está organizando um leilão online em São Paulo, e com isso, você pode dar uma espiada em 272 lotes de itens apreendidos ou abandonados. E não estamos falando apenas de veículos, não! Tem também eletrônicos, como celulares e notebooks, tudo com lances iniciais super acessíveis.

Dentre os carros disponíveis, se destaca um Fiat Uno Mille 1996. O lance mínimo? Apenas R$ 1.200. Para quem está em busca de um veículo que não pese muito no bolso, essa é uma ótima oportunidade. Outros modelos que você pode encontrar incluem o Fiat Palio Fire 2003 por R$ 3.600, um Honda Civic 2011 custando R$ 6.750, um Volkswagen Gol 2015 por R$ 5.100 e um Ford Focus 2006 por apenas R$ 1.900. É ou não é um achado?

Se você curte dar uma olhada nos itens antes de participar do leilão, vai poder agendar uma visita entre 4 e 8 de agosto. As cidades que receberão essa oportunidade incluem São Paulo, Guarulhos, Bauru, Santos e Campinas. Aproveitar esse tempinho pra ver os veículos de pertinho pode ser uma boa pedida, quem diria que um Fiat Uno ainda teria tanto a oferecer?

As propostas devem ser enviadas entre 7 e 11 de agosto, começando às 8h do dia 7 e encerrando às 21h do dia 11. O leilão ao vivo será no dia 12 de agosto, às 10h. E lembre-se: os lances valem para o lote inteiro, ou seja, nada de brigar por itens isolados.

Para participar, você precisa ter mais de 18 anos, CPF ativo e um nível de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br. E, claro, empresas também podem entrar na jogada, desde que tenham o CNPJ regularizado e atendam aos mesmos requisitos.

Todo o processo será feito pela internet, então fique ligado nas orientações no site da Receita Federal para não perder a chance. Para os apaixonados por clássicos, um Ford Econoline E-250 XL de 1985 vai ser leiloado nos EUA – quem sabe você consegue um clássico assim por aqui também?

Este leilão pode ser uma grande chance para quem quer fazer uma boa compra, seja para conseguir um carro econômico ou algum eletrônicão por um preço camarada. Vale dar uma conferida no edital completo para ver todos os lotes disponíveis. E quem sabe a próxima história que você vai contar seja de um carrão que você pegou direto no leilão!