Jetour terá vagas abertas e chega em breve ao Brasil

Após a entrada das marcas Omoda e Jaecoo no Brasil, a Chery não para e já se planeja para expandir ainda mais o seu portfólio com a Jetour. Essa nova subsidiária aposta em SUVs com um visual robusto e chegará ao nosso mercado sem a parceria com a CAOA. E adivinha? Já tem vagas abertas para um escritório em São Paulo!

A novidade foi divulgada por Leonardo L., que compartilhou no LinkedIn que o escritório ficará na Vila Olímpia, uma área bem diferente das operações atuais da CAOA nas fábricas de Jacareí (SP) e Anápolis (GO). As vagas disponíveis são para setores como financeiro, logística, marketing e até RH, o que indica que a equipe ainda está começando a se formar.

## Quem é Jetour?

Fundada em 2018, a Jetour é parte do grupo Chery e tem como estrela principal a sua linha de SUVs, que tem aquele ar aventureiro, lembrando um pouco modelos icônicos como o Land Rover Defender. Atualmente, a Jetour possui sete modelos no portfólio, sendo os T1 e T2 os carros-chefe da marca.

Os design dos veículos da Jetour, com linhas mais retangulares, exalam robustez, mesmo que sua tecnologia seja semelhante à dos Chery Tiggo 7 que já estão nas ruas brasileiras. Quem diria que a robustez poderia vir acompanhada de tecnologia de ponta, não é mesmo?

Os colegas do perfil @placaverde pegaram flagras dos modelos T2 e Dashing em São Paulo, e a expectativa é que esses sejam os primeiros a desembarcar por aqui. As fotos mostram que eles estão sendo testados sem camuflagem, então a chegada parece estar a um passo de se concretizar!

## Jetour T2 mira linha Tank

Falando do T2, estamos diante de um SUV com medidas impressionantes: 4.782 mm de comprimento e 2.006 mm de largura. É um carro que promete atender tanto a quem busca conforto na cidade quanto a quem adora uma aventura fora de estrada. Ele tem uma construção monobloco e suas especificações vão desde um ângulo de entrada de 28 graus a um vão livre do solo de 220 mm.

Com isso, é fácil imaginar levando o T2 em uma estrada de terra ou encarando poças mais profundas. A suspensão independente e a tração integral também garantem que você consiga explorar novos destinos sem grandes dores de cabeça, mesmo que isso signifique sujar um pouco o carro.

O interior é de encher os olhos, com uma central multimídia de 15,6” e um painel digital de 10,25”. Para os amantes de um bom som, o sistema da Sony promete não deixar nada a desejar, enquanto 10 airbags cuidam da segurança.

## Jetour Dashing tem visual moderno

Já o Dashing é um SUV mais recente, com 4.590 mm de comprimento e um design que lembra um pouco o Lamborghini Urus, com lanternas traseiras interligadas por uma faixa de LED. Apesar de ser o modelo que menos se foca em off-road, ele entrega uma presença marcante. A central multimídia é ampla e concentrada, o que facilita o uso dos comandos, especialmente para o ar-condicionado.

Tanto o T2 quanto o Dashing compartilham algumas opções de motorização bem conhecidas do grupo Chery. O T2, por exemplo, vai oferecer motorização a combustão com motor 1.5 turbo e um híbrido plug-in que tem tudo para agradar os que buscam eficiência. Já o Dashing dá sua própria cartada com motorização de 1.6 turbo, que promete uma potência bem respeitável.

Parece que a Jetour vem com força total. Essa nova oferta traz opções que podem atrair desde os motoristas que amam a cidade até os aventureiros de plantão que querem explorar novos horizontes.