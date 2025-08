Agosto no Paraná terá pouca chuva e grande variação de temperatura

Previsão do Tempo para Agosto de 2025 no Paraná

Agosto de 2025 começa com a passagem de uma frente fria, trazendo chuvas fracas para o Paraná. Entretanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as previsões indicam que as chuvas ao longo do mês serão escassas, resultando em volumes abaixo da média histórica, que já é consideravelmente baixa. As temperaturas, por outro lado, devem se manter em níveis normais, com noites e madrugadas frias, mas tardes agradáveis.

Tradicionalmente, as regiões mais frias do estado são aquelas localizadas no Sul, nos Campos Gerais e na Região Metropolitana de Curitiba, onde os termômetros costumam registrar temperaturas abaixo de 14°C. Já nas proximidades de Telêmaco Borba e Ponta Grossa, a média em agosto é um pouco mais elevada, variando entre 14°C e 16°C.

Na faixa litorânea, que inclui áreas próximas a Cândido de Abreu, e na região Oeste do Paraná, as temperaturas ficam entre 16°C e 18°C durante esse mês. No Sudoeste e nas cidades ao redor de Umuarama, Maringá e Londrina, as temperaturas podem chegar a 20°C. A região mais quente do estado é o Noroeste, onde as médias ficam entre 20°C e 22°C.

O inverno de 2025 deverá continuar frio, com temperaturas se mantendo próximas à média. De acordo com o meteorologista Reinaldo Kneib do Simepar, agosto é um mês marcado por variações de temperatura, resultando em noites geladas e tardes agradáveis, o que caracteriza uma maior amplitude térmica.

No Centro-Sul, Campos Gerais e na região Leste, a formação de nevoeiros é esperada durante o período noturno e nas manhãs ao longo do mês.

Precipitação em Agosto

Historicamente, agosto é o mês menos chuvoso do ano no Paraná. Enquanto em julho de 2025 as chuvas foram escassas e não atingiram o volume esperado, em agosto deve haver mais episódios, mas com quantidades reduzidas. A primeira quinzena do mês deve ser predominantemente seca, intercalada com a passagem de frentes frias que resultarão em baixos acumulados de chuva. A primeira delas está prevista para a segunda-feira, dia 4.

Embora o final do mês tenha previsão de chuvas mais organizadas, o total ainda deve ficar abaixo da média histórica. Regiões próximas à divisa com São Paulo costumam ser as mais secas, com médias de chuvas abaixo de 50 mm. Entre o Noroeste e áreas que incluem Maringá, Telêmaco Borba, Cândido de Abreu e a Região Metropolitana de Curitiba, o volume de chuva em agosto historicamente varia entre 50 mm e 75 mm.

No restante da faixa litorânea e em uma área que abrange o Sul, Ponta Grossa e Oeste, os volumes acumulados variam entre 75 mm e 100 mm. Em cidades como Foz do Iguaçu, Cascavel e Guarapuava, e em toda a região Sudoeste, a média de chuva é maior, alcançando cerca de 125 mm.