Lecer anuncia lançamento de nova linha de veículos em 2026

A Lecar está com tudo no mercado automobilístico! Fundada pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, essa montadora brasileira já anunciou que os primeiros veículos devem ser entregues a partir de agosto de 2026. E olha que a fábrica, que será erguida em Sooretama, Espírito Santo, promete muitos avanços — vão ser 90 mil m² dedicados a tecnologia e sustentabilidade, com investimento em torno de R$ 870 milhões.

Os dois modelos iniciais da Lecar são a picape híbrida flex Campo e o SUV 459. Eles já estão quase prontos e serão revelados no Salão do Automóvel em novembro de 2026. Para você ter uma ideia, mais de 5 mil pessoas já mostraram interesse e 300 concessionárias querem vender esses carros. A demanda está bem alta, né?

### A Picape Campo: Potência e Versatilidade

Começando pela picape Campo, que é um pouco maior que a Fiat Strada e feita especialmente para o agronegócio. O motor dela combina um elétrico da WEG com um propulsor flex da Horse, que só gera energia, tornando essa picape super prática. Não precisa se preocupar em recarregar na tomada, o que é ótimo para quem trabalha no campo.

Ela entrega 165 cv de potência e pode rodar até 1.000 km com apenas 30 litros de etanol, fazendo uma média de 33,3 km/l. Com uma caçamba de 1,30 metro e capacidade para 650 kg, a Campo é ideal para quem precisa de robustez e desempenho nas estradas. E o preço promocional de R$ 159.300 até o final de 2025 é um atrativo e tanto. Aliás, quem dirigi muito por estradas de terra sabe como um bom carro faz toda a diferença, né?

### O SUV 459: Estilo e Tecnologia a Bordo

Agora, vamos falar do SUV 459. Inicialmente, ele era 100% elétrico, mas passou por uma reformulação para se tornar híbrido flex, pensando na aceitação do público. Ele conta com um motor 1.0 turbo flex da Horse, que tem um desempenho bem legal, e um propulsor elétrico de 163 cv.

O design do 459 é cheio de personalidade, com faróis em LED que lembram uma onça-pintada, maçanetas retráteis e lanternas que vão de um extremo ao outro da traseira. O preço, assim como a picape, é de R$ 159.300, com a possibilidade de reserva através do site da marca, pagando apenas 1% do valor. Esse tipo de recurso é prático, especialmente para quem está sempre de olho em novidades.

### Peças Nacionais e O Futuro da Lecar

Um detalhe interessante é que 83% das peças desses veículos serão feitas aqui no Brasil. Isso faz toda a diferença para a economia local e para quem gosta de veículos com componentes nacionais. E para quem está curioso sobre o futuro, a Lecar já planeja um terceiro modelo: um SUV urbano chamado Tático.

Flávio Assis tem uma visão bem ambiciosa e inspirada na Tesla. Ele quer que o Brasil se destaque no uso do etanol na mobilidade, oferecendo não só desempenho e sustentabilidade, mas também uma certa independência energética. E quem não gostaria de ver mais opções de veículos que respeitam o meio ambiente e ainda entregam potência? Caminho interessante pela frente, com certeza!