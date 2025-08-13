Fiat Cronos atinge 250 mil vendas no Brasil desde lançamento

O Fiat Cronos tem se consolidado como a escolha principal da marca aqui no Brasil, especialmente após o término da produção do Grand Siena. Desde seu lançamento, já são 250 mil unidades rodando por nossas estradas. Produzido em Córdoba, na Argentina, ele também faz sucesso em países vizinhos como Paraguai e na própria Argentina. No primeiro semestre de 2025, o Cronos se destacou como o sedã mais vendido da América do Sul, superando concorrentes como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus.

Chegando ao mercado em 2018, o Cronos veio para preencher o vazio deixado pelo Grand Siena, oferecendo mais espaço e tecnologia na categoria de sedãs compactos. Desde o início, os motoristas puderam escolher entre o motor 1.3 Firefly, que podia vir com câmbio manual ou uma opção automatizada, e o motor 1.8 E.torQ, disponível com câmbio manual ou automático de seis marchas. Com o tempo, surgiu a versão esportiva HGT, atraindo ainda mais os apaixonados por velocidade.

Em 2022, na linha 2023, o Fiat Cronos passou por uma atualização que incluiu um leve facelift e a troca do motor 1.8. O motor 1.0 Firefly passou a ser a nova opção, e as versões equipadas com o 1.3 deixaram para trás o câmbio automatizado anterior, adotando um CVT com simulação de sete marchas. Entre as configurações disponíveis, encontramos desde a versão 1.0 até a mais robusta, a Precision 1.3 Automático.

Linha 2026 trouxe visual novinho em folha

Em 2026, o Cronos ganhou uma reestilização que chamou a atenção. A nova grade em blocos tridimensionais, agora integrada aos faróis, deixou o carro com um visual mais alinhado aos modelos europeus da Fiat. O modelo está disponível em quatro versões. A mais acessível, Drive 1.0, custa a partir de R$ 106.990 e vem com itens como direção elétrica, central multimídia de 7” com espelhamento sem fio e sensor de estacionamento traseiro. Tudo isso para garantir um conforto que todos nós apreciamos.

Logo acima, temos a Drive 1.3 MT por R$ 112.490, que adiciona faróis Full LED. Já a Drive 1.3 CVT, por R$ 116.490, oferece um pilotinho automático que deixa a condução ainda mais relaxante, especialmente em viagens. A versão topo de linha, Precision, custa R$ 119.000 e é a única equipada com motor 1.3 Firefly e câmbio CVT. Essa configuração traz de volta os airbags laterais e conta também com ar-condicionado digital, luzes de cortesia sob os retrovisores e bancos confortáveis, dignos de um SUV.

Dentro do carro, todas as versões agora vêm com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, o porta-malas mantém seus imponentes 525 litros, ideal para quem viaja com a família ou transporta bastante bagagem. Em termos de consumo, o 1.0 Firefly faz até 13,4 km/l com gasolina e 9,7 km/l com etanol, enquanto o 1.3 oferece 12,6 km/l e 8,6 km/l, respectivamente.

Tabela de versões e preços – Fiat Cronos 2026

| Versão | Motorização | Câmbio | Preço (R$) |

|—————————|——————|——–|————|

| Drive 1.0 Flex | 1.0 Firefly | Manual | 106.990 |

| Drive 1.3 MT Flex | 1.3 Firefly | Manual | 112.490 |

| Drive 1.3 CVT Flex | 1.3 Firefly | CVT | 116.490 |

| Precision 1.3 CVT | 1.3 Firefly | CVT | 119.000 |