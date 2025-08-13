Cidades e estados com feriado em 15 de agosto

Agosto pode não ser o mês mais amado pelas pessoas, já que não tem feriados, mas em algumas cidades, a história é bem diferente. A boa notícia é que, neste 15 de agosto, diversos municípios ao redor do Brasil vão parar para celebrar tradições religiosas e eventos locais.

Essas festas não só trazem alegria para a população, que ganha finais de semana prolongados, mas também atraem turistas, aquecendo a economia dessas regiões. Vamos dar uma olhada em onde esses feriados especiais acontecem pelo país.

Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte, o dia 15 de agosto é especial porque homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Boa Viagem. A tradição é mantida desde a fundação de BH. Neste dia, a Arquidiocese organiza uma série de missas, procissões e eventos culturais, tornando o clima ainda mais festivo.

Vitória da Conquista (BA)

Na Bahia, em Vitória da Conquista, a festa é em honra a Nossa Senhora das Vitórias, a padroeira da cidade. No dia 15, a Catedral Metropolitana recebe uma multidão de fiéis para missas e procissões que são verdadeiros momentos de devoção e união da comunidade.

Fortaleza (CE)

Na capital cearense, Fortaleza, o dia 15 de agosto é dedicado a Nossa Senhora da Assunção. As celebrações incluem novenas, missas solenes e festividades populares, fortalecendo a fé da população local e de visitantes que aproveitam para participar das atividades.

Jundiaí (SP)

Em Jundiaí, no interior de São Paulo, o dia 15 é reservado para Nossa Senhora do Desterro. As festividades incluem missas, procissões e barracas com comidas típicas, criando um ambiente acolhedor e festivo para todos que participam.

Belém (PA)

Por fim, em Belém, o dia 15 de agosto também é significativo por marcar a adesão do Pará à independência do Brasil. Isso fez com que a data fosse reconhecida como feriado na capital, onde acontecem celebrações não apenas religiosas, mas que também ressaltam a importância histórica do momento.