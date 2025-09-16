BYD lança plataforma e-Bus 3.0 para ônibus elétricos

A BYD está avançando com tudo na liderança em veículos de nova energia. Recentemente, durante um evento super bacana, a marca apresentou sua nova plataforma e-Bus 3.0, desenvolvida especialmente para ônibus 100% elétricos. Essa é uma área em que a empresa investe pesado desde 2008, destinando mais de RMB 14 bilhões — imagina a grana! Essa determinação já tá gerando resultados bem interessantes.

Entre janeiro e agosto deste ano, aBYD vendeu impressionantes 38.074 veículos comerciais elétricos, um aumento de quase 295%. Isso mostra que a marca não tá de brincadeira. E a nova plataforma e-Bus 3.0 apresenta inovações que prometem mudar o jogo, como uma arquitetura de 1.000 volts em todo o sistema, algo inédito no setor.

### Destaques da nova plataforma

Os recursos de segurança são uma das grandes prioridades. O sistema de estabilidade é algo que vale a pena destacar. Ele atua em milissegundos, pra te dar aquela segurança extra, principalmente se você estiver a 100 km/h e sofrer um estouro de pneu. Quem já pegou estrada com o carro pesado entende a importância de ter um assistente que responde rápido, né?

E conforto? Isso também foi pensado com carinho. A plataforma e-Bus 3.0 permite a instalação de suspensão ativa, o que garante um passeio super suave, mesmo nas estradas mais esburacadas. E não é só isso: o sistema DiSus-A controla a carroceria para reduzir a balançada nas curvas.

Para você ter uma ideia da capacidade do modelo, o C11 — um ônibus com 11 metros de comprimento — é capaz de superar os 400 km de autonomia com o ar-condicionado ligado. Em dias quentes, ninguém quer passar calor, certo? É bom saber que dá pra viajar tranquilo sem perder a frescura!

E assim a BYD vai moldando um futuro mais verde, sem deixar de lado a segurança e o conforto. É realmente alentador ver marcas investindo em tecnologia para melhorar a mobilidade urbana e, claro, nossa experiência ao volante.