Mundo Automotivo

BYD lança plataforma e-Bus 3.0 para ônibus elétricos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 25 minutos atrás
1 minuto de leitura
BYD apresenta a nova plataforma e-Bus 3.0 para ônibus elétricos
Crédito da imagem: BYD

A BYD está avançando com tudo na liderança em veículos de nova energia. Recentemente, durante um evento super bacana, a marca apresentou sua nova plataforma e-Bus 3.0, desenvolvida especialmente para ônibus 100% elétricos. Essa é uma área em que a empresa investe pesado desde 2008, destinando mais de RMB 14 bilhões — imagina a grana! Essa determinação já tá gerando resultados bem interessantes.

Entre janeiro e agosto deste ano, aBYD vendeu impressionantes 38.074 veículos comerciais elétricos, um aumento de quase 295%. Isso mostra que a marca não tá de brincadeira. E a nova plataforma e-Bus 3.0 apresenta inovações que prometem mudar o jogo, como uma arquitetura de 1.000 volts em todo o sistema, algo inédito no setor.

### Destaques da nova plataforma

Os recursos de segurança são uma das grandes prioridades. O sistema de estabilidade é algo que vale a pena destacar. Ele atua em milissegundos, pra te dar aquela segurança extra, principalmente se você estiver a 100 km/h e sofrer um estouro de pneu. Quem já pegou estrada com o carro pesado entende a importância de ter um assistente que responde rápido, né?

E conforto? Isso também foi pensado com carinho. A plataforma e-Bus 3.0 permite a instalação de suspensão ativa, o que garante um passeio super suave, mesmo nas estradas mais esburacadas. E não é só isso: o sistema DiSus-A controla a carroceria para reduzir a balançada nas curvas.

Para você ter uma ideia da capacidade do modelo, o C11 — um ônibus com 11 metros de comprimento — é capaz de superar os 400 km de autonomia com o ar-condicionado ligado. Em dias quentes, ninguém quer passar calor, certo? É bom saber que dá pra viajar tranquilo sem perder a frescura!

E assim a BYD vai moldando um futuro mais verde, sem deixar de lado a segurança e o conforto. É realmente alentador ver marcas investindo em tecnologia para melhorar a mobilidade urbana e, claro, nossa experiência ao volante.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 25 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Lecar 459 percorre 1.000 km com apenas 30 litros de etanol

Lecar 459 faz 1.000 km com só 30 litros de etanol

3 minutos atrás
BMW confirma novo X3 30 xDrive M Sport para o Brasil; veja quando chega

BMW anuncia lançamento do novo X3 30 xDrive M Sport no Brasil

9 horas atrás
BMW confirma novo X3 30 xDrive M Sport para o Brasil; veja quando chega

BMW lança versão mais em conta do novo X3 no Brasil; confira a data

9 horas atrás
Com chegada do IOS 26, Apple atualiza Carplay; veja todas as novidades

Apple atualiza Carplay com novas funções no iOS 16

10 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo