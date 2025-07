Prêmio Faz Diferença homenageia 100 anos do GLOBO e Maria Ressa

Vencedores do Prêmio Faz Diferença 2024

Na última terça-feira (8), o Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco da entrega do Prêmio Faz Diferença 2024, em comemoração aos 100 anos do jornal O GLOBO. O presidente do Grupo GLOBO, João Roberto Marinho, abriu a cerimônia exaltando a importância do jornal ao longo da história e seu papel em iluminar a trajetória das pessoas. Ele lembrou a fundação do GLOBO por seu avô, Irineu Marinho, em 1925, e a transformação que seu pai, Roberto Marinho, promoveu na publicação, que se tornou um renomado veículo de comunicação no Brasil.

Homenagens e Destaques

Luiz Cesio Caetano, presidente da Firjan, parceiro do evento, também comentou sobre a relevância do prêmio, que destaca aqueles que contribuem para um Brasil melhor. Entre as homenageadas, a jornalista filipina e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Ressa, recebeu o prêmio de Reconhecimento Internacional. Ressa, fundadora do site de notícias Rappler, destacou a importância do jornalismo no fortalecimento da democracia e a necessidade de combate à desinformação.

Personalidades do Ano

Os atores Walter Salles e Fernanda Torres foram reconhecidos como Personalidades do Ano. O filme "Ainda Estou Aqui", que aborda a história de Eunice Paiva, rendeu ao Brasil seu primeiro Oscar e mais de 40 prêmios internacionais. Emocionada, Fernanda expressou sua gratidão por representar uma história tão significativa e realçou a luta pela democracia, ressaltando a importância de não regredir a tempos sombrios da história do país.

Reconhecimento aos Funcionários e Leitores

Durante a cerimônia, o ilustrador Marcelo Monteiro, que trabalha no GLOBO desde 1962, foi homenageado como um dos funcionários mais antigos. Monteiro expressou sua gratidão pela homenagem, relembrando sua longa trajetória dentro do jornal. A servidora pública aposentada Marlene de Lima também foi reconhecida como representativa dos leitores do GLOBO, levando um prêmio pelas décadas de fidelidade ao jornal. Marlene compartilhou sua surpresa ao receber o prêmio e sua paixão pela escrita.

Vencedores em Diversas Categorias

Na categoria Desenvolvimento do Rio, o prêmio foi para a agroindústria Fumel, que capacita pequenos produtores fornecendo banana da região serrana do Rio. A sócia-diretora Nara Victor, que recebeu o prêmio, destacou que o reconhecimento é uma homenagem aos produtores com quem trabalham. Na Economia, Bernard Appy, secretário da Reforma Tributária, foi premiado por seu papel na modernização do sistema tributário brasileiro.

Na categoria Música, Ivete Sangalo foi homenageada e enviou um vídeo de agradecimento. A apresentadora Ana Maria Braga recebeu o prêmio pelo seu trabalho no programa "Mais Você", onde atua há 25 anos, ressaltando sua paixão e dedicação na televisão.

Outros Reconhecimentos

Sueli Carneiro, uma das principais vozes no ativismo pelos direitos das mulheres e da população negra, recebeu o prêmio de Diversidade. A seleção feminina de ginástica artística do Brasil, que conquistou uma medalha nas Olimpíadas de Paris, também foi reconhecida, assim como a médica Ludhmila Hajjar, que recebeu o prêmio na categoria Saúde, falando sobre a importância do investimento em ciência e saúde.

O evento foi uma grande celebração das contribuições de indivíduos e organizações que fazem a diferença no Brasil, destacando a relevância do jornalismo e da arte como ferramentas de transformação social. A cerimônia foi marcada por emoção e reflexões sobre os desafios atuais e a importância de manter a luta por um futuro melhor.