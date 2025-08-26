Brasil: Diego falece durante gravações para a Netflix

O mundo das produções audiovisuais foi pego de surpresa pela trágica notícia da morte de Diego Borella, de 47 anos, assistente de realização da série Emily in Paris, da Netflix. Ele sofreu um colapso repentino na última quinta-feira (22), durante as gravações da quinta temporada em Veneza, na Itália, e não conseguiu resistir.

Esse incidente interrompeu os trabalhos de uma das produções mais queridas da plataforma, gerando um verdadeiro choque entre colegas e fãs. Vemos, mais uma vez, como a vida pode ser imprevisível.

Colapso ocorreu em hotel histórico de Veneza

De acordo com a imprensa local, Borella desmaiou por volta das 19h, enquanto a equipe se preparava para filmar uma cena no luxuoso Hotel Danieli, um dos ícones turísticos da cidade. Médicos que estavam por perto tentaram reanimá-lo, mas, infelizmente, os esforços não foram suficientes, e a causa aparente foi um ataque cardíaco fulminante.

Após a confirmação do óbito, a produção decidiu suspender as filmagens imediatamente. As atividades só foram retomadas dois dias depois, um momento difícil para todos envolvidos. A notícia repercutiu na mídia internacional e gerou muitas homenagens de colegas que trabalharam com Borella ao longo de sua carreira.

Um porta-voz da Paramount Television Studios expressou o pesar em um comunicado: “É com grande tristeza que confirmamos a morte súbita de um membro da família de produção de Emily in Paris. Nossos pensamentos estão com a família e os entes queridos neste momento tão difícil.”

Profissional deixa legado nos bastidores

Embora Diego Borella não fosse muito conhecido pelo grande público, ele desempenhava um papel fundamental nos bastidores das filmagens, organizando e executando as cenas. Sua dedicação e profissionalismo eram admirados pelos colegas, que sempre destacaram sua paixão pelo trabalho.

A quinta temporada da série, criada por Darren Star, começou a ser filmada em Roma em maio, passou por Paris em junho e chegou a Veneza no início de agosto. O entusiasmo com essa nova fase do projeto deu lugar a uma tristeza imensa, que, sem dúvida, ficará na memória da equipe por muito tempo.

A perda de Diego Borella nos lembra da importância daqueles que, mesmo fora das câmeras, são essenciais para fazer grandes produções chegarem até nós. Sua ausência será sentida profundamente por todos que tiveram a oportunidade de trabalhar e conviver com ele.