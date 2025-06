Leapmotor B01 chega à China com 650 km de autonomia

A montadora chinesa Leapmotor está prestes a lançar o sedã 100% elétrico B01 na China, e as novidades começam a agitar o mercado! A pré-venda está programada para o dia 29 de junho, com preços a partir de 150 mil yuan, o que dá cerca de 20.900 dólares. Apelando para os jovens que valorizam tecnologia e economia, o B01 promete ser uma ótima opção para quem quer um carro elétrico sem descuidar do bolso.

Esse sedã vem em duas versões, oferecendo autonomias de 550 km e 650 km, de acordo com o ciclo CLTC. As baterias de fosfato de ferro-lítio – de 56,2 kWh e 67,1 kWh – devem colocar o B01 de igual para igual com modelos populares como o BYD Qin L EV e o Xpeng Mona M03. Para quem já passou horas na estrada, sabe como a autonomia é crucial para evitar paradas frequentes em postos de recarga.

Com tração traseira, o B01 traz motor elétrico que vai de 132 kW (177 cv) até 160 kW (215 cv). A parte mais interessante é que, segundo a imprensa local, uma versão mais simples com motor de 100 kW (134 cv) está prevista para o futuro. Boa notícia para quem procura uma opção mais acessível!

### Design e Conforto

Visualmente, o B01 não decepciona. Com faróis que formam uma faixa contínua, espelhos e molduras das janelas em preto brilhante, e um sensor lidar no teto, o sedã é moderno e chamativo. Os amantes de carros vão adorar as oito opções de cores, que incluem até roxo e rosa. Quem não gosta de um carro que se destaca na multidão?

Por dentro, a tecnologia está em alta. O modelo conta com um painel digital de 8,8” e uma central multimídia flutuante de 14,6” com resolução 2.5K. O volante de dois raios dá um toque esportivo e elegante, enquanto o chip Snapdragon 8295 garante que tudo funcione de forma suave. Para quem ama gadgets, o assistente de voz por inteligência artificial é um toque a mais que promete facilitar a vida.

### Plataforma e Tecnologia Avançada

O B01 é ergonomicamente projetado sobre a nova plataforma LEAP 3.5, que apoia sistemas de 800V e manutenção térmica. Além disso, ele comporta um chip Snapdragon 8650, pensado especificamente para a condução inteligente. Para os motoristas que valorizam segurança e assistência, os recursos de ADAS (sistemas avançados de assistência ao motorista) se destacam. Com um conjunto de lidar, 11 câmeras, cinco radares e 12 sensores ultrassônicos, você vai sentir que o carro está quase dirigindo por você! Isso é especialmente útil em situações de trânsito intenso ou em estradas sinuosas.

### Dimensões e Concorrência

Com dimensões de 4.770 mm de comprimento, 1.880 mm de largura e 1.490 mm de altura, o B01 também é confortável. O entre-eixos de 2.735 mm ajuda a proporcionar uma boa estabilidade na estrada. O peso varia de 1.625 kg a 1.711 kg, dependendo da configuração escolhida. Para quem busca maior autonomia, é bom saber que o Geely Galaxy A7 estará disponível na China com impressionantes 2.100 km de autonomia.

Com esse lançamento, a Leapmotor fortalece sua posição em um mercado elétrico cada vez mais competitivo. Design arrojado, autonomia respeitável e tecnologia avançada são elementos que prometem conquistar novos clientes. E, claro, o cenário da indústria também se agita com a redução na produção da BYD, o que pode abrir novas oportunidades para a Leapmotor.

É sempre interessante ver marcas novas entrarem na briga, não é mesmo?