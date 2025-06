Caoa interrompe produção de veículos Hyundai em Anápolis

A Caoa anunciou que vai encerrar a produção dos veículos Hyundai na sua fábrica de Anápolis, Goiás, entre outubro e novembro de 2025. Essa decisão marca o fim de uma parceria que já é de quase 20 anos. A informação veio à tona através do jornalista Jorge Moraes, do UOL, embora ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelas empresas.

Mas calma, os motores não vão parar! A Caoa já está olhando para o futuro. Ela planeja uma expansão significativa na fábrica de Anápolis, que atualmente tem 36 mil m², para impressionantes 208 mil m². Essa ampliação deve abrir espaço para a chegada de novas marcas asiáticas, com planos de iniciar já em 2025.

A última vez que o acordo entre a Caoa e a Hyundai foi renovado foi em março de 2024. Na ocasião, ficou decidido que a Caoa manteria a exclusividade na venda dos carros importados da Hyundai, enquanto a montadora sul-coreana ficaria responsável por modelos produzidos localmente, como o HB20 e o Creta.

Com a separação no horizonte, a Caoa está otimista. A empresa planeja investir cerca de R$ 3 bilhões para turbinar sua capacidade de pesquisa, desenvolvimento e, claro, produção. A meta deles é audaciosa: dobrar a capacidade atual da fábrica, passando de 80 mil para 160 mil veículos por ano.

Nesse local, já saem da linha de montagem os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 da Chery. E a novidade é que a Chery vai receber novas baterias cilíndricas da LG Energy Solution, o que promete dar um empurrãozinho na performance dos veículos.

E aí, não é só isso! A Caoa também está de olho em novas parcerias com marcas como Deepal e Nevo para preencher o espaço deixado pela Hyundai. Essa movimentação acontece em um momento de mudanças no mercado automotivo global, com trocas de diretoria em grandes nomes como Toyota e Nissan e até discussões sobre as novidades do CarPlay Ultra da Apple.

Então, se você é apaixonado por carros, fique ligado! O cenário está mudando e novas oportunidades estão surgindo, o que pode trazer novidades interessantes para todos nós, motoristas.