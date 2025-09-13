LDV Terron 9, futura base da VW Amarok, recebe 5 estrelas no ANCAP

O mercado de picapes está passando por uma revolução, e as novidades elétricas e híbridas estão por toda parte. Mas, sem dúvida, os modelos a diesel ainda têm seu espaço, e um grande exemplo disso é a LDV Terron 9. Essa picape, que acabou de ser testada pela ANCAP, conquistou a nota máxima de cinco estrelas em segurança e está a caminho de se tornar a nova base da Volkswagen Amarok.

Os testes foram realizados na Austrália e na Nova Zelândia, mas os detalhes que trouxeram toda a atenção vêm do Maxus, a marca por trás da Terron 9 elétrica que deve ser lançada na Europa em 2024. Segundo a ANCAP, os resultados de segurança também se aplicam à versão diesel, que chega ao mercado australiano em julho de 2025. Isso é uma boa notícia para os fãs de picapes robustas, não é mesmo?

Nos testes, a Terron 9 impressionou. Para adultos, a proteção ficou em 91%, enquanto as crianças ganharam 89%. As melhores notas apareceram em colisões frontais, impactos laterais e na proteção entre os ocupantes. Apesar de ter se destacado, a ANCAP alertou para a falta de ancoragem no assento central traseiro, algo que pode trazer dor de cabeça nos detalhes.

Fica claro que a picape é bem projetada, mas não podemos deixar de notar o peso — enquanto o modelo elétrico europeu pesa quase 2,9 toneladas por causa das baterias, a versão diesel australiana é mais leve, com cerca de 2,5 toneladas. Essa diferença de peso não comprometeu os resultados de segurança, que se mostraram igualmente bons. Quem dirige em ruas e estradas irregulares sabe como o peso afeta a estabilidade do veículo.

Além de tudo isso, a Terron 9 não se destaca apenas na proteção estrutural, mas também nas tecnologias de assistência. O modelo é equipado com vários airbags, frenagem autônoma de emergência, alerta de correção de faixa e um suporte de velocidade que é um verdadeiro aliado em longas viagens. Se você já passou por situações complicadas no trânsito, sabe o quanto isso pode ajudar.

Com toda essa confiança nos testes, a Volkswagen resolveu investir pesado na Terron 9 como base para a nova Amarok, que será feita especialmente para o nosso mercado. A produção será na Argentina a partir de 2027, com metade das peças fabricadas aqui mesmo e um design assinado pelo talentoso brasileiro José Carlos Pavone.

E as novidades não param por aí! A nova Amarok promete ser maior do que seu antecessor, com impressionantes 5,55 metros de comprimento. Além do motor 3.0 V6 turbodiesel, há planos para uma versão híbrida, tudo para atender à demanda crescente por opções mais verdes — afinal, quem não gostaria de uma picape potente e ecologicamente correta?

Assim, enquanto a Amarok segue seu caminho, ela se distanciará dos modelos vendidos no resto do mundo, que compartilham a base com a Ford Ranger e são feitos na África do Sul. Para quem ama picapes, a expectativa é de ter uma nova Amarok mais segura, moderna e perfeitamente adaptada à nossa realidade.

Ao pensar na compra de uma picape, é sempre interessante avaliar essas questões de segurança e inovação. Além de estilo e potência, o que importa também é a proteção das pessoas que amamos ao dirigir. É um novo tempo, e as picapes estão acompanhando essa evolução!