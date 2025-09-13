Marido da filha de Gugu mostra coleção de R$ 7 milhões e moto

A paixão por carros de luxo está em alta na família de Sofia Liberato, filha do famoso apresentador Gugu. Seu marido, Gabriel Gravino, de apenas 21 anos, tem atraído olhares e likes nas redes sociais ao mostrar sua coleção incrível de veículos que, convenhamos, dá aquele frio na barriga de qualquer entusiasta.

Recentemente, Gabriel adicionou uma impressionante moto BMW S 1000 RR à sua garagem, uma máquina avaliada em cerca de R$ 140 mil. Ele compartilhou o momento no Instagram com toda a empolgação que só um amante da velocidade consegue transmitir. É aquele tipo de conquista que deixa qualquer um sonhando em dar uma volta por aí, acelerando de vento no rosto.

E não pense que isso é tudo! Antes dessa moto, Gabriel já tinha surpreendido seus seguidores ao adquirir uma Ferrari 458, que custa em média R$ 2,5 milhões. Para coroar a coleção, ele também tem uma Mercedes GLE, que pode chegar a impressionantes R$ 1,3 milhão, dependendo do modelo. Esses carros não são apenas veículos; são verdadeiras obras de arte sobre rodas.

Para completar a lista de desejos, o empresário ainda possui uma Lamborghini Urus, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, um Mazda Miata 1990, que vale aproximadamente R$ 72 mil, e uma picape Ram 1500, que sai por cerca de R$ 550 mil. Juntando tudo, sua coleção ultrapassa os R$ 7 milhões! Uma garagem que faria qualquer amante de carros ficar morrendo de vontade de dar uma volta.

Mas o que é realmente fascinante na história de Gabriel é o seu percurso até aqui. Quando ele se mudou para os Estados Unidos, começou como pedreiro. Quem diria que esse jovem trabalharia duro para transformar sua paixão em realidade, construindo uma coleção de respeito? Nessa jornada, ele não só acumulou bens, mas também inspirou muitos com sua determinação.

Gabriel e Sofia se casaram em maio deste ano, em um casamento intimista em Orlando, e agora vivem juntos nos EUA. Eles não apenas compartilham o amor um pelo outro, mas também essa paixão avassaladora por carros potentes. Uma vida que é, sem dúvida, marcada pela alegria de acelerar e pela sede de liberdade que só quem é apaixonado por automóveis conhece.