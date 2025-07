Land Rover apresenta Range Rover SV Black com 635 cv

Preto é muito mais que uma simples cor. É uma verdadeira declaração de estilo, que exala poder, sofisticação e aquele toque de mistério que só o preto consegue transmitir. Seja na moda, no cinema ou, claro, no universo automotivo, essa cor impõe respeito. E quando falamos do novo Range Rover Sport SV Black, ele chega com toda a imponência que faz a gente sentir como se estivesse dirigindo o carro de um supervilão.

Se você esperava que esse SUV trouxesse alguma cor além do preto, pode ir desiludido. Aqui, a única assinatura visual é mesmo o preto. A frente, a traseira, o capô de fibra de carbono, as rodas de 23 polegadas e até as pinças de freio foram todos vestidos de preto. O logo SV, o extrator e os quatro escapamentos? Preto, é claro! É uma verdadeira ode ao tom mais clássico que existe.

No interior, a história se repete. O domínio do preto continua, com apenas uns poucos detalhes cromados para quebrar a monotonia. A Land Rover apostou em um acabamento especial chamado “Black” que faz jus a todo esse visual. É um ambiente que grita elegância, e quem dirige vai sentir isso imediatamente, como se estivesse à frente de um carro que realmente tem personalidade.

E sabe qual é a única luz que brilha aqui? Não são LEDs ou frisos coloridos, mas sim o rugido do motor. O V8 biturbo de 4,4 litros entrega nada menos que 635 cavalos de pura potência e impressionantes 76,4 kgfm de torque. Essa bolha de força consegue levar as quase 2,3 toneladas do SUV a incríveis 290 km/h, além de fazer o 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Quem já pegou um trânsito carregado deve entender bem como um motor desse calibre pode ser emocionante e prático ao mesmo tempo.

Além disso, o Range Rover Sport SV Black é equipado com um sistema hidráulico de suspensão que elimina a rolagem, oferecendo um conforto e estabilidade incomparáveis. Isso significa que, mesmo nas curvas mais desafiadoras, você terá a sensação de estar pilotando um carro de corrida. Para quem ama sentir a estrada, isso é uma experiência imperdível.

Quanto às medidas, ele mantém as proporções da versão padrão: são 2.997 mm de entre-eixos, 4.978 mm de comprimento, 2.047 mm de largura e uma altura que varia entre 1.788 mm a 1.814 mm, dependendo do ajuste da suspensão. Essa robustez não é à toa; o design mantém a potente presença que um carro desse nível deve ter.

Porém, vamos ser sinceros: um SUV desse porte e beleza não sai barato. O Range Rover Sport “normal” já parte de mais de 213 mil euros, e o Black Edition ainda terá seu preço revelado, mas deve ser ainda mais exclusivo. Afinal, quando se fala em sofisticação, não é só a estética que entra em jogo — a exclusividade tem seu valor.