Putin realiza ataque significativo após conversa com Trump

Na manhã de sexta-feira (4), a Rússia lançou o maior ataque aéreo desde o início da Guerra da Ucrânia, focando na capital, Kiev. O dia foi marcado por quase oito horas de intensos bombardeios, durante os quais cerca de 550 mísseis e drones foram disparados contra alvos em todo o país. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, foi “humilhado publicamente” por Vladimir Putin após uma conversa considerada decepcionante.

Zelenski conversou ao telefone com Trump logo após o ataque. A ligação foi programada após os Estados Unidos anunciarem a suspensão na entrega de mísseis e sistemas de defesa antiaérea Patriot para a Ucrânia. Durante a conversa, Zelenski expressou a necessidade de discutir “meios de defender” seu país e falou sobre questões de produção militar, embora nenhuma decisão tenha sido tomada após o telefonema.

De acordo com o Pentágono, as reservas de armas dos EUA estão em níveis alarmantes, o que complica a situação de defesa da Ucrânia. Os aliados europeus, mesmo com boa vontade, não conseguem suprir a demanda por armamentos semelhantes.

Embora o ataque russo tenha sido devastador, ele não causou tantas mortes quanto poderia, em grande parte devido ao uso massivo de drones. Dentre os 539 drones disparados, 268 foram interceptados. O ataque resultou na morte de ao menos uma pessoa e deixou 24 feridos. Durante um ataque anterior em junho, 28 pessoas haviam morrido em Kiev.

Os bombardeios geraram pânico na população, que buscou abrigo em estações de metrô. As sirenes de alerta soaram por várias horas, e a cidade ficou coberta por fumaça após os ataques. A embaixada da Polônia, conhecida por uma postura firme contra a Rússia, também foi levemente danificada. O chanceler polonês, Radoslaw Sikorski, criticou Trump, afirmando que Putin estava desafiando os esforços de paz do presidente americano.

Zelenski fez um apelo por sanções mais severas contra a Rússia e pela entrega imediata de sistemas de defesa aérea, afirmando que o Kremlin está observando a reação da comunidade internacional. Mais ataques ocorreram ao longo do dia, com um bombardeio em Krivii Rih, cidade natal de Zelenski, que agora está sob ameaça de ataques diretos russos.

Enquanto a violência aumentava, uma nova rodada de troca de prisioneiros foi realizada entre Rússia e Ucrânia, embora o número de prisioneiros libertados não tenha sido divulgado. Estas trocas são um dos poucos resultados tangíveis das conversas diretas entre os dois países, que apresentam demandas opostas para uma possível paz. A Rússia insiste em exigências territoriais, enquanto a Ucrânia busca um cessar-fogo como condição para diálogo.

Conversas entre delegações russas e americanas, que estavam suspensas, devem ser retomadas, segundo o Kremlin. A situação continua tensa, com o futuro da guerra e da paz ainda incerto.