Culinária deste destino é a melhor do Brasil e top 30 no mundo

A culinária mineira é reconhecida mundialmente como uma das melhores que existem. Segundo o site TasteAtlas, Minas Gerais se destacou na lista de 100 regiões gastronômicas em ascensão para 2024, alcançando a 30ª posição. Essa avaliação levou em conta a rica variedade de pratos típicos e ingredientes regionais, conquistando uma nota de 4,26. O famoso tutú de feijão, o queijo canastra e o pão de queijo são alguns dos destaques dessa tradição saborosa.

Além de Minas, a Bahia também garantiu seu espaço, ocupando o 43º lugar, com uma nota de 4,18. A culinária baiana, conhecida por sua influência africana, traz pratos incríveis como moqueca, vatapá e acarajé. Essa diversidade de sabores da culinária brasileira se destaca pelo seu uso generoso de temperos, como a pimenta-malagueta e o dendê, elevando a gastronomia do nosso país a um patamar internacional.

O ranking gastronômico

A lista do TasteAtlas é construída com base nas avaliações dos usuários, que podem dar notas que vão de 0,5 a 5 aos pratos que experimentaram. Assim, cidades como Nápoles, Roma e Bolonha surgem como as melhores avaliadas, colocando a Itália no topo do ranking, com pratos icônicos como a carbonara e a pizza margherita.

O site leva em consideração até os métodos de preparo e a importância cultural de cada ingrediente. Isso faz com que o reconhecimento da culinária brasileira seja um reflexo da nossa rica tradição e identidade, que é admirada ao redor do mundo.

A culinária de Minas é uma verdadeira herança cultural, onde pratos caseiros são preparados com muito carinho e cuidado. Os ingredientes têm um papel central, sendo usados de maneira a contar histórias que atravessam gerações e ajudam a construir seu prestígio internacional.

A autenticidade dos pratos também se revela a partir de receitas artesanais, que refletem a singularidade da cozinha mineira. Com suas múltiplas expressões, a comida brasileira prova que Minas e Bahia ocupam um lugar especial, mesmo em um cenário em que muitas vezes apenas a culinária europeia é valorizada.