Kia Stonic 2026 apresenta novidades e visual renovado

O Kia Stonic, que andava meio esquecido por aqui, recebeu uma reforma significativa para a linha 2026 na Europa. O modelo vai ser apresentado no Salão de Munique e traz a nova identidade da Kia, especialmente dos seus carros elétricos.

As novidades começam pelo visual. O Stonic agora vem com um estilo bem mais moderno, com faróis totalmente em LED que se conectam à grade frontal. As lanternas na traseira foram redesenhadas, descendo mais pelas laterais, semelhante ao que vemos em alguns elétricos da marca, como o Kia EV5. As rodas de liga leve também ganharam novas opções de 16 e 17 polegadas, e o catálogo agora inclui duas cores fresquinhas: Verde Aventureiro e Azul Iate.

Na parte interna, as mudanças são ainda mais impressionantes. A cabine, que sempre foi um ponto criticado, recebeu um overhaul total. Agora, temos duas telas de 12,3 polegadas de cada lado, substituindo aqueles mostradores analógicos tradicionais e a central multimídia de 8 polegadas. É um baita upgrade! O volante também foi repaginado, e a distribuição dos comandos do ar-condicionado ficou mais intuitiva e moderna. E para deixar tudo ainda melhor, o Stonic agora conta com carregador sem fio para smartphones, portas USB-C, iluminação ambiente e integração com o aplicativo Kia Connect, que oferece chaves digitais e diagnóstico remoto. Facilita a vida do motorista, que já sabe como é ter tudo à mão, né?

Quando falamos de motor, o Stonic continua a mesma receita que já conhecemos no Brasil. Na Europa, ele tem duas opções: uma versão normal de motor 1.0 turbo três cilindros, que entrega 100 cv, e um híbrido leve de 48 volts, que rende 115 cv. Aqui, esse último chega a 118 cv. O sistema híbrido não é feito para rodar sozinho, mas ajuda o motor a combustão em momentos de demanda, além de ajudar a economizar combustível e reduzir emissões, especialmente em descidas e paradas.

Tanto a versão convencional quanto a híbrida podem ser equipadas com câmbio manual de seis marchas ou uma transmissão automática de dupla embreagem com sete velocidades. Nas próximas semanas, a Kia deve divulgar preços e informações sobre a disponibilidade lá na Europa.

Aqui no Brasil, ainda não tem confirmação se o Grupo Gandini, responsável pela Kia, irá atualizar o modelo. Por enquanto, o Stonic está disponível apenas na versão C.253, com o preço de R$ 154.990.

E você, o que acha dessa nova cara do Kia Stonic?