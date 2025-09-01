Brasileiros descobrem destino acessível para viajar e comprar

Muitos brasileiros estão buscando alternativas para economizar nas compras, especialmente ao escapar de taxas de importação e frete. Por isso, não é à toa que viajar para o exterior virou a escolha de muitos. Um dos destinos mais populares nessa busca é o Paraguai, conhecido pela proximidade e pelos preços em itens como maquiagem, roupas e eletrônicos.

Nos últimos anos, no entanto, outro país sul-americano tem chamado a atenção: o Uruguai. Além de também oferecer preços acessíveis, suas mercadorias são de qualidade superior e a compra é realizada de forma muito mais segura. As cidades fronteiriças, como Rivera e Chuy, possuem free shops que apresentam uma diversidade incrível de produtos, todos a preços bem competitivos.

Essa mudança de foco tem atraído tanto consumidores quanto revendedores brasileiros, que buscam não apenas realizar compras, mas também desfrutar de uma experiência internacional mais agradável.

Qualidade das Mercadorias

Uma das grandes vantagens das compras no Uruguai é que a maioria dos produtos vendidos nos free shops é original. As normas de importação e venda são rigorosas, o que garante a autenticidade das mercadorias. Além disso, os itens sempre vêm acompanhados de nota fiscal e garantia, oferecendo uma tranquilidade extra para o consumidor.

Variedade de Produtos

Nos free shops uruguaios, a variedade é de impressionar. Você pode encontrar de tudo: roupas, bebidas, perfumes e até itens eletrônicos, como caixas de som e ar-condicionados. Essa diversidade faz com que o local seja uma verdadeira mina de opções para qualquer tipo de comprador.

Isenção de Impostos

Outro ponto bacana é que muitos produtos são oferecidos com isenção de impostos. Turistas que compram em lojas do programa Global Blue têm a chance de solicitar o reembolso do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) para compras acima de 600 pesos uruguaios. Isso é especialmente válido para itens como roupas e artesanato, o que torna a experiência de compra ainda mais vantajosa.

Reembolso de IVA no Cartão

Ao pagar com cartão de crédito, os brasileiros podem recuperar parte do IVA em lojas, restaurantes e hotéis que estejam cadastrados. Isso significa que, na hora de comprar, ainda dá para garantir uma vantagem extra — um incentivo a mais para explorar as ofertas.

Estrutura Turística e Custo-Benefício

O aumento do fluxo de turistas comprando no Uruguai levou o país a se investir em infraestrutura. Hotéis de qualidade e restaurantes estão se multiplicando, além de pacotes de excursão planejados especialmente para os visitantes do Brasil. Essa preocupação com a experiência do turista reflete um intuito maior de tornar a viagem um verdadeiro prazer, não só nas compras, mas em todo o processo.