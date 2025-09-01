Volkswagen Golf GTI inicia pré-venda no Brasil por R$ 430 mil

Após um hiato de seis anos, o icônico Volkswagen Golf GTI está de volta ao Brasil! As vendas começam no dia 6 de setembro e a expectativa é alta entre os apaixonados por velocidade e design. Para quem não sabe, esse hatch esportivo chega importado da Alemanha e traz a oitava geração, que já promete acirrar a disputa com concorrentes como o Honda Civic Type R e o Toyota GR Corolla.

O novo GTI vem equipado com um motor 2.0 turbo EA888, que gera 245 cv e um torque impressionante de 37,7 kgfm. Com um câmbio DSG de sete marchas, ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos e chega a uma velocidade máxima de 250 km/h. Para quem adora um bom acelerador, isso significa adrenalina na veia!

Visualmente, o GTI estreia o facelift da geração MK8.5, trazendo faróis full LED que fazem toda a diferença no estilo. A grade iluminada e as luzes de neblina com formato de bandeira quadriculada dá aquele toque esportivo que todo mundo ama. No interior, podemos esperar os clássicos bancos xadrez, painel digital de 10,2" e uma central multimídia de 12,9" com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É tudo que você precisa para aproveitas suas playlists enquanto dirige.

Além disso, a lista de equipamentos é de abandonar queixo no chão! Tem teto solar, som premium da Harman Kardon, rodas de 18 polegadas e um seletor de modos de condução que deixa tudo mais divertido. A iluminação ambiente ainda conta com 30 opções de cores, então você pode personalizar seu “escritório sobre rodas” como preferir.

Tem um pequeno detalhe: o lançamento será bem restrito. Somente quem já possui ou já teve modelos GTI, GLI ou GTS vai poder garantir o seu. Cada CPF ou CNPJ só poderá adquirir uma unidade, e algumas concessionárias terão, no máximo, um carro à venda. Ou seja, se você é fã, precisa ficar de olho!

O preço oficial ainda está no mistério, mas o guru automotivo João Anacleto estima que o GTI chegue com um valor em torno de R$ 430 mil. Isso coloca o modelo pertinho do Honda Civic Type R (R$ 429.900) e um pouco abaixo do Toyota GR Corolla, que pode ultrapassar os R$ 461.990 na versão mais equipada. Isso significa que quem quer reviver a emoção de dirigir um GTI deve preparar o bolso!