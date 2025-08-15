Kia lança Tasman no Chile para competir com Hilux e Ranger

A Kia acaba de lançar a Tasman no Chile, e essa é a primeira picape média feita do zero pela marca. É um momento empolgante, principalmente porque o evento contou com a presença da imprensa e de concessionários de mais de 15 países. Essa estratégia mostra que a Kia está apostando forte na América Latina. Por enquanto, a previsão é que o modelo chegue à Argentina em 2026, com um futuro incerto no Brasil.

O visual da Tasman é realmente robusto e pensada para quem gosta de encarar trilhas. Ela vem equipada com tração 4×4 selecionável e ainda possui um bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. Para quem curte um off-road de verdade, a picape se destaca com seus 252 mm de vão livre, que chega a impressionantes 300 mm na versão X-Pro.

Se você já pegou estrada em terrenos difíceis, vai adorar saber que essa versão mais aventureira é equipada com pneus off-road e rodas de 17 polegadas. Além disso, possui um modo chamado X-TREK, que ajuda a manter uma velocidade constante em terrenos complicados. É como ter um copiloto extra quando a estrada fica desafiadora!

A Tasman passou por um rigoroso processo de testes, foram mais de 1.777 avaliações e 18 mil ciclos em condições que vão da neve da Suécia aos desertos escaldantes do Oriente Médio. Isso mostra que a Kia não está brincando ao entrar na disputa com gigantes como a Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger e outras.

Dentro do carro, a tecnologia e o conforto se destacam. O painel tem duas telas de 12,3 polegadas, além de uma tela menor de 5 polegadas que controla o ar-condicionado. E as personalizações prometem agradar, com opções de acabamentos que incluem combinações exclusivas para as variantes x-Line e x-Pro.

As dimensões são impressionantes: 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura e uma altura de 1,89 m, com um entre-eixos de 3,27 m. A caçamba tem uma capacidade de carga de 1.145 kg e pode rebocar até 3.500 kg, além de oferecer um espaço volumétrico de 1.173 litros. Não é à toa que existem versões para cabine simples e dupla, e modelos adaptados para uso comercial.

Caso a Tasman venha para o Brasil, a importação deverá ficar nas mãos de José Luiz Gandini, que já demonstrou interesse. A picape deve trazer um motor 2.2 turbodiesel, que rende 210 cv e 45 kgfm, ideal para quem precisa de força e eficiência no dia a dia, principalmente no campo.