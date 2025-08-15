Notícias

Cidades brasileiras com calor extremo e impactos na qualidade de vida

Apesar do frio que tomou conta de várias regiões do Brasil recentemente, a preocupação com o calor do verão já está no ar. E não é só uma sensação passageira: um estudo da organização americana Climate Central trouxe dados bastante reveladores sobre as altas temperaturas que vêm afetando a população.

Entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, cerca de 93% dos brasileiros sentiram a mudança no clima, resultado tanto das ondas de calor quanto das mudanças climáticas que se tornam cada vez mais notórias. Para chegar a essa conclusão, a Climate Central analisou 678 cidades em 175 países, incluindo 15 cidades brasileiras, que mostraram aumentos consideráveis nas temperaturas.

Aqui estão algumas das cidades que mais sentiram esse aquecimento, de acordo com o levantamento:

  • Vila Velha (ES): aumento de 1,15°C
  • Goiânia (GO): aumento de 0,99°C
  • Campinas (SP): aumento de 0,93°C
  • Recife (PE): aumento de 0,90°C
  • Salvador (BA): aumento de 0,84°C
  • Maceió (AL): aumento de 0,77°C
  • Manaus (AM): aumento de 0,70°C
  • Belém (PA): aumento de 0,63°C
  • Curitiba (PR): aumento de 0,60°C
  • Brasília (DF): aumento de 0,59°C
  • Guarulhos (SP): aumento de 0,56°C
  • São Paulo (SP): aumento de 0,54°C
  • Rio de Janeiro (RJ): aumento de 0,47°C
  • Porto Alegre (RS): aumento de 0,46°C
  • São Gonçalo (RJ): aumento de 0,17°C

Com essa realidade, é possível que, se as mudanças climáticas continuarem nessa direção, as temperaturas nos próximos verões fiquem ainda mais altas, especialmente nessas cidades que já notaram alterações significativas.

Calor intenso em outras partes do mundo

O estudo não se limitou ao Brasil e também olhou para o que acontece em outras nações. Mais de 600 cidades globalmente foram analisadas, e o aumento de temperatura não se restringiu ao nosso país. A Bósnia, por exemplo, liderou o ranking mundial com um aumento de 4,09°C, seguida pela Romênia e Sérvia, onde os termômetros registraram um aumento de 3,97°C.

Os especialistas apontam que as altas concentrações de dióxido de carbono (CO²), um dos principais gases do efeito estufa, são grandes responsáveis por esse aquecimento, destacando a urgência de se adotar ações que mitiguem esses efeitos e protejam o nosso planeta.

