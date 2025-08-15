Locomotivas a vapor e a diesel retornam a ferrovia Sorocabana

As locomotivas a vapor e a diesel voltaram a circular na histórica ferrovia Sorocabana, localizada no interior de São Paulo. Essa ação é uma celebração especial dos 371 anos de Sorocaba e está promovida pela Sorocabana – Movimento de Preservação Ferroviária. O foco está nas máquinas centenárias, que foram restauradas e agora oferecem passeios turísticos e culturais para todo mundo.

Esse evento não é só uma forma de relembrar o passado ferroviário da região, mas também reacende a paixão das pessoas por esse tipo de transporte. Os trajetos são curtos e vêm acompanhados de visitas a museus e a chance de ver locomotivas fabricadas entre 1891 e 1968. É como fazer uma viagem no tempo, conhecendo verdadeiras relíquias da nossa história industrial.

Passeios históricos e programação especial

Os passeios começaram no início do mês e, para quem se interessou, haverá novas partidas nesta sexta-feira (15) e sábado (16). Na sexta, a estrela será a maria-fumaça Baldwin nº 58, que fez sua estreia em 1891. Serão passeios gratuitos às 10h30 e 14h30. Já no sábado, o destaque fica por conta do Trem dos Operários, movido a diesel. As saídas estão programadas para 11h, 14h e 15h30.

Os passageiros do Trem dos Operários ainda poderão visitar o Museu da Tecelagem, localizado na antiga Fábrica Santa Maria, inaugurada em 1892. O ingresso custa R$ 30 por pessoa, e crianças até seis anos que viajarem no colo de um adulto não pagam. Essa renda é superimportante, pois ajuda na manutenção e reparo das locomotivas e vagões que estão sendo preservados.

Rota e atrações durante o trajeto

O percurso atual é de dois quilômetros, ligando a estação de partida à antiga estação da Vila Assis. Durante o trajeto, o visitante ainda cruza a ponte do rio Sorocaba, que tem 103 metros de extensão. Mesmo sendo curto, o percurso é recheado de história e proporciona lindíssimas paisagens.

De acordo com Eric Mantuan, representante da associação, a ideia é expandir essa rota no futuro, retomando a ligação entre Sorocaba e Votorantim e revitalizando parte do trajeto original da Estrada de Ferro Sorocabana.

No Centro de Memória Ferroviária, os visitantes encontram um acervo bem diversificado de locomotivas e vagões restaurados. Entre as relíquias, destaca-se a locomotiva elétrica nº 2041, fabricada em 1948 pela General Electric, além da diesel-mecânica Whitcomb de 1942. Estas máquinas vão voltar a operar, dando suporte aos passeios turísticos.

A coleção ainda inclui modelos diesel-elétricos da GE/Caterpillar e GE/Cooper Bessemer, uma locomotiva LEW e carros de passageiros de luxo produzidos entre 1951 e 1963.

Resgate cultural e potencial turístico

A volta das operações das locomotivas a vapor e a diesel é um passo decisivo para valorizar nosso patrimônio histórico e incentivar o turismo na região. Oferecendo experiências que misturam imersão e aprendizado, essa iniciativa aproxima o público da rica história ferroviária do Brasil, estimulando a preservação desse legado tão importante.

E você, já teve a chance de fazer um passeio de maria-fumaça ou trem histórico? O que acha da reativação dessas locomotivas? Compartilhe suas experiências e opiniões!