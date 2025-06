Kawasaki Versys 1100 é a moto oficial do Tour de France no Brasil

A Kawasaki Motors Europe está com um plano audacioso para os amantes de duas rodas: uma parceria de três anos como fornecedora oficial de motocicletas para o icônico Tour de France, começando em 2025. E não só isso! A marca também vai participar de outros 21 eventos de ciclismo de peso, como o Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne e a Vuelta. É uma baita forma de se conectar com os esportes, né?

Para essa nova fase, a Kawasaki escolheu uma frota de 45 motos Versys 1100 2025. Essas belezuras vão desempenhar papéis logísticos durante as competições, como abrir a estrada e apoiar as equipes. Cada máquina prevista deve rodar em torno de 20.000 km no primeiro ano. Ela vem para substituir as antigas 1000GTR e 1400GTR que já deram muita lona nas edições passadas do Tour.

Fala sério, quem não fica animado com uma moto potente? A nova Versys 1100 foi lançada aqui no Brasil em maio e promete arrancar suspiros. Com um motor que passou de 1.000 para 1.100 cm³, ela entrega 135 cv a 9.000 rpm e um torque de 11,4 kgfm a 7.600 rpm. O câmbio de seis marchas ainda conta com uma embreagem assistida e deslizante, que dá uma ajudinha na hora de trocar as marchas.

No Brasil, você pode escolher entre duas versões da Versys 1100. A Standard começa a partir de R$ 78.800 e vem equipada com um painel misto analógico e LCD, conectividade Bluetooth, iluminação full-LED, controle de tração e ABS em curvas — digna de uma viagem tranquila na estrada. E se você quiser um pouco mais, a versão GT, por R$ 100.990, traz bauletos, faróis auxiliares, ajuste eletrônico da suspensão e até aquecedor de manoplas. Imagina dar aquela escapada no frio de moto, com a mão quentinha?

O presidente da Kawasaki Motors Europe, Shigemi Tanaka, comentou que essa parceria com o Tour de France é uma maneira de mostrar o compromisso da marca com a sustentabilidade e inovação. Ele ressaltou que esses eventos são verdadeiras vitrines da resistência humana e do desempenho, alinhando-se aos valores da Kawasaki.

Para quem curte adrenalina e eventos de grande porte, essa colaboração promete ser uma experiência e tanto!