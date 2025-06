Líder BRS Srinivas Yadav é acusado de tentativa de homicídio

Hyderabad: Polícia Processa Líder do BRS por Tentativa de Homicídio Após Ataque ao Escritório da MAHAA TV

No último sábado, 29 de junho, a polícia de Hyderabad prendeu Gellu Srinivas Yadav, um líder do Bharat Rashtra Samithi (BRS), sob a acusação de tentativa de homicídio. O motivo para a prisão foi um ataque ao escritório da MAHAA TV, localizado em Jubilee Hills, que ocorreu no dia anterior.

A detenção de Srinivas Yadav aconteceu por volta das 21h30, enquanto ele estava no Telangana Bhavan. Além dele, outras 12 pessoas foram acusadas sob a Seção 109 do Código Penal Indiano, e algumas ainda encontram-se foragidas. De acordo com um policial, Srinivas Yadav é considerado o principal responsável pelo ato de vandalismo, já que organizou seus seguidores para atacar a emissora. O policial também informou que ele será apresentado ao juiz em breve.

Em uma ação paralela, um processo foi aberto contra líderes da oposição, incluindo S Madhusudhana Chary, ex-MLA Balka Suman e outros integrantes do partido.

A polícia realizou buscas na residência de Srinivas Yadav, que fica nos novos alojamentos de MLAs, sob rigorosa segurança.

Condenação do Ataque à MAHAA TV

O presidente do Comitê Estadual do Congresso de Telangana (TPCC), Mahesh Kumar Goud, repudiou veementemente o ataque ao escritório da MAHAA TV. Durante uma reunião organizada pela própria emissora, Goud descreveu a ação como “um ato hediondo” e ressaltou que qualquer ataque à liberdade da mídia é uma afronta à democracia.

Ele qualificou a ação como "brutal" e chamou os agressores de "bandidos". Goud destacou que criar um clima de temor entre os meios de comunicação não é aceitável em uma sociedade democrática. Ele criticou ainda a prática de escuta telefônica, considerando-a uma “barbárie” e parte de uma conspiração política bem planejada. Questionou, então, quem teria dado liberdade aos envolvidos para violar a liberdade pessoal dos cidadãos, apontando a responsabilidade não apenas para Prabhakar Rao e Radhakrishna, mas também para ex-primeiros-ministros e vários outros oficiais.

O Ataque ao Escritório da MAHAA TV

O ataque ao escritório da MAHAA TV ocorreu no sábado, quando membros do BRS invadiram o local, alegando que a emissora estava divulgando informações falsas sobre o partido e sobre K Chandrashekar Rao (KCR), o ex-primeiro-ministro de Telangana, além do atual presidente do partido, KT Rama Rao (KTR). Durante a invasão, os agressores gritaram “Jai Telangana” e tentaram entrar no prédio, atacando um funcionário que tentou detê-los. Eles destruíram propriedades, quebraram janelas e danificaram veículos estacionados nas proximidades.

A MAHAA TV foi fundada pelo jornalista I Venkat Rao, que já foi editor do renomado jornal Telugu Andhra Jyothi.