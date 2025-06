Mike Patton considera show no Rock In Rio II o auge da carreira

A segunda edição do Rock in Rio ocorreu entre os dias 18 e 27 de janeiro de 1991, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O festival contou com grandes nomes do rock e do heavy metal, como Megadeth, Queensryche, Guns N’ Roses, Judas Priest, Sepultura, Prince e Faith No More.

Um dos destaques do evento foi o show do Faith No More, que se apresentou no dia 20 de janeiro, terceiro dia do festival. Na mesma data, outros artistas famosos também subiram ao palco, incluindo Guns N’ Roses, Billy Idol, Titãs e Hanoi Hanoi. Essa apresentação foi especialmente marcante, pois representou a estreia da banda americana em palcos brasileiros.

Mike Patton, vocalista do Faith No More, afirmou em uma entrevista à revista ShowBizz, publicada em setembro de 2000, que aquela performance no Rock in Rio II foi o ponto alto de sua carreira. Ele recordou o evento com entusiasmo, lembrando da grande quantidade de pessoas que estavam no estádio naquele dia.

Patton compartilhou uma curiosidade sobre o show: devido ao grande público, muitos fãs preferiram não sair de seus lugares para ir ao banheiro, o que resultou em um ambiente peculiar. “O lugar cheirava a mijo e merda, mas foi um evento inacreditável. Nosso show foi demais”, disse ele, revelando o lado engraçado da situação.

O repertório apresentado pelo Faith No More nessa noite histórica pode ser conferido no site Setlist.FM, onde os interessados podem acessar os detalhes das músicas tocadas durante o show.