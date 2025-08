datas comemorativas e feriados do mês

Em agosto de 2025, o Brasil não terá feriados nacionais, mas haverá diversas datas comemorativas importantes. No segundo domingo do mês, a data será do Dia dos Pais, além de marcar o Dia Internacional dos Povos Indígenas em 9 de agosto.

O Dia dos Pais é um feriado?

O Dia dos Pais, celebrado no Brasil no segundo domingo de agosto, não é um feriado. Em 2025, a data será comemorada no dia 10 de agosto. Embora não haja a interrupção das atividades comerciais e de trabalho, é um momento importante para celebrar a figura paterna.

Ferido em Belo Horizonte

No dia 15 de agosto, Belo Horizonte comemorará o Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é a padroeira da cidade. Nesse dia, há feriado local, permitindo que os moradores tenham um dia livre para participar das festividades religiosas e tradicionais.

Datas comemorativas em agosto de 2025

Em agosto, o Brasil poderá comemorar várias outras datas importantes, incluindo:

1º de agosto: Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo

Dia Nacional do Maracatu e Dia Nacional do Selo 3 de agosto: Dia do Capoeirista

Dia do Capoeirista 4 de agosto: Dia do Padre

Dia do Padre 5 de agosto: Dia Nacional da Cerveja e Dia Nacional da Saúde

Dia Nacional da Cerveja e Dia Nacional da Saúde 8 de agosto: Dia Nacional de Controle do Colesterol

Dia Nacional de Controle do Colesterol 9 de agosto: Dia Internacional dos Povos Indígenas

Dia Internacional dos Povos Indígenas 11 de agosto: Dia dos Pais e Dia do Advogado

Dia dos Pais e Dia do Advogado 19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

Dia Mundial da Fotografia 22 de agosto: Dia do Folclore

Dia do Folclore 25 de agosto: Dia do Soldado

Dia do Soldado 27 de agosto: Dia Nacional do Psicólogo

Dia Nacional do Psicólogo 29 de agosto: Dia Nacional de Combate ao Fumo

Próximos feriados de 2025

Além de agosto, o calendário de 2025 terá vários feriados e pontos facultativos importantes, que são:

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil (feriado nacional)

Independência do Brasil (feriado nacional) 12 de outubro (domingo): Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional) 2 de novembro (domingo): Finados (feriado nacional)

Finados (feriado nacional) 15 de novembro (sábado): Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

No final do ano, as datas são:

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h) 25 de dezembro (quinta-feira): Natal (feriado nacional)

Natal (feriado nacional) 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

Essas datas podem ser um ótimo motivo para programar viagens, reuniões familiares ou atividades de lazer ao longo do ano.