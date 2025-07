Jeep Renegade Sport tem desconto de R$ 18 mil e é mais barato que Tera

O Jeep Renegade Sport T270 4×2, modelo 2025/2026, na cor Preto Carbon, está com uma proposta bem interessante para quem tem deficiência e pode aproveitar a isenção de impostos na hora de comprar carro zero. Durante o mês de junho, a fabricante oferece a oportunidade de adquirir este SUV com isenção total do IPI e parcial do ICMS.

Esse benefício faz parte do programa Autonomy, feito especialmente para pessoas com mobilidade reduzida. Se você se enquadra nessa categoria e está pensando em um Renegade, é só apresentar um laudo médico emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade. Esse laudo deve comprovar sua deficiência física e mencionar as adaptações necessárias no veículo. Assim, você garante um carro que realmente atende às suas necessidades.

Falando em preços, o Jeep Renegade Sport T270 normalmente custa R$ 118.290, mas para o público PcD, o preço cai para R$ 99.990 — uma economia bem significativa de R$ 18.300! Para quem está de olho no Volkswagen Tera, esse último varia entre R$ 103.990 a R$ 139.990, dependendo da versão.

O Renegade Sport é equipado com um motor 1.3 T270 Flex, que entrega até 176 cavalos e um torque bem robusto de 27,5 kgfm logo a partir de 1.750 rpm. Isso significa que, ao pisar no acelerador, a resposta é rápida e animada. Quem já pegou estrada sabe como um bom motor pode fazer a diferença na experiência de dirigir.

Além do motor potente, o modelo vem com uma série de itens que tornam a experiência de dirigir mais confortável e segura. Ele tem um quadro de instrumentos TFT de 3,5″, bancos com revestimento de tecido premium e rodas de liga leve aro 17”, que não só garantem estilo, mas também um bom desempenho na pista. E a segurança não fica para trás: são seis airbags, sistema Start&Stop e monitoramento da pressão dos pneus.

Para quem gosta de dirigir com mais tranquilidade, o Renegade também conta com controle de estabilidade e tração, direção elétrica e freios a disco nas quatro rodas. Você vai notar como isso traz um nível extra de confiança ao volante, especialmente nas curvas ou em condições de estrada mais desafiadoras.

Ao olhar para o interior, o carro ainda oferece recursos como ar-condicionado, faróis Full LED e um sistema de iluminação no porta-malas — aquele toque extra que faz a diferença em momentos do dia a dia, como ao entrar no carro à noite.

Então, se você busca um SUV que alie conforto, potência e segurança, o Jeep Renegade Sport T270 é uma excelente opção, especialmente com as condições especiais de compra para PcD. É mais do que um carro, é um aliado nas suas aventuras, seja na cidade ou na estrada!