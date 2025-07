Entidades de classe analisam produção e transporte de bens

Dia do Colono e do Motorista: Homenagem aos Trabalhadores Essenciais

Nesta sexta-feira, 25 de julho, o Brasil celebrou o Dia do Colono e do Motorista. Embora as duas datas sejam comemoradas juntas, cada uma possui sua origem. O Dia do Colono foi criado em 1924 para marcar o centenário da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Rio Grande do Sul. Já o Dia do Motorista foi instituído oficialmente em 1968.

Para reconhecer a importância desses profissionais, a reportagem ouviu líderes de diferentes organizações que atuam na valorização dos colonos e motoristas em Marau, no Rio Grande do Sul. Dentre as vozes ouvidas estão Cleuberto Demarchi, presidente da Cooral Logística; Aluísio Saggin, presidente da Cotramar; e Silvio Borghetti, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Cleuberto Demarchi – Presidente da Cooral Logística

Demarchi destacou que o Dia do Motorista é uma data importante para a Cooral, já que representa a oportunidade de agradecer e reconhecer o trabalho dos motoristas. "Esses profissionais enfrentam desafios diariamente e são fundamentais para o progresso do nosso país, transportando pessoas e mercadorias", afirmou. Ele ressaltou que a cooperativa se empenha em melhorar as condições de trabalho, oferecendo suporte, treinamentos e promovendo eventos que valorizem a categoria.

As ações da Cooral são pautadas em princípios cooperativistas, com o objetivo de garantir eficiência e apoio constante aos motoristas. Diariamente, a cooperativa reafirma seu compromisso com a dignidade e as oportunidades para os trabalhadores do transporte.

Aluísio Saggin – Presidente da Cotramar Cooperativa de Transportes

Saggin enfatizou que a data é uma oportunidade de ressaltar a importância dos caminhoneiros para a economia nacional. Com 80% do transporte no Brasil sendo feito por rodovias, a valorização desta categoria é imprescindível, especialmente diante da redução no número de motoristas. Ele comentou que a Cotramar trabalha para melhorar as condições de trabalho dessa classe, oferecendo melhores fretes e preços competitivos para combustíveis e insumos. Isso ajuda não apenas na rentabilidade, mas também permite que os motoristas passem mais tempo com suas famílias, o que contribui para um ambiente de trabalho mais digno.

Silvio Borghetti – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Borghetti ressaltou a importância de valorizar ambos os grupos, mas deu destaque especial aos colonos, que têm uma rica história de superação e dedicação. "Esses trabalhadores construíram as bases da agricultura no nosso estado enfrentando uma série de desafios", comentou. Ele lembrou que os colonos desempenham um papel vital na produção de alimentos no Brasil e parabenizou a todos os trabalhadores da área em nome do Sindicato.

O Sindicato tem atuado fortemente para garantir os direitos de colonos e motoristas, visando políticas públicas que melhorem as condições de trabalho no campo. Entre as iniciativas destacadas estão o apoio durante desastres climáticos, incentivos à agroindustrialização e programas de moradia para jovens. A entidade também promoveu a distribuição de sementes e forrageiras, além de lutar por conquistas como a outorga da água e isenções que facilitam o acesso a recursos financeiros. No cenário federal, o Sindicato está empenhado em pautas como a securitização de dívidas e o Plano Safra, essenciais para reduzir custos e apoiar a produção agrícola.

Essas lideranças reafirmaram seu compromisso em continuar lutando pelo reconhecimento e pelas melhorias nas condições de trabalho desses profissionais que são essenciais para o desenvolvimento do município, do estado e do país.